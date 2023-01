Alfredo Morelos fue criticado por exjugador escocés: "El DT del Rangers debe deshacerse de él"

El pasado lunes 2 de enero se jugó una nueva edición del clásico escocés entre Rangers y Celtic, en dicho compromiso el delantero cordobés Alfredo Morelos fue titular, no obstante, el artillero de nuestro país no tuvo el rendimiento esperado en el campo de juego. El partido finalizó con marcador de 2-2, dejando al conjunto del 'cafetero' en la segunda posición de la liga escocesa con 46 puntos, a nueve unidades del líder: el Celtic.

Y es que en el partido del Ibrox Stadium, en el que el delantero de 26 años actuó 80 minutos, desperdició claras opciones de gol que le pudieron dar los tres puntos al Rangers, además de verse comprometido en uno de los tantos del Celtic.

Tras el compromiso, las repercusiones y críticas hacia el rendimiento del delantero oriundo de Cereté no se hicieron esperar en la prensa internacional. Uno de los que analizó el juego de Morelos Aviléz fue el exfutbolista escocés Charlie Nicholas y lo hizo en su columna para el diario 'Express'.

Nicholas comenzó su escrito con las siguientes palabras: "Creo que Beale debe deshacerse de Alfredo Morelos".

A renglón seguido, continuó con los 'dardos' hacia el cordobés: "Si bien Beale puede afirmar que es su forma natural, el delantero colombiano parecía fuera de forma en el campo de juego. Vimos al lateral izquierdo del Celtic, Greg Taylor, tirado en la cubierta antes de que lo sacaran pareciendo llamarlo algo así como 'chico gordo".

Pero ahí no pararon las críticas por parte de Charlie Nicholas a Morelos Aviléz, puesto que aseguró que sus compañeros del Rangers saben que el delantero de nuestro país no puede correr a la par de ellos dentro del campo de juego, aludiendo a su estado físico y también a las oportunidades que falló en el partido contra el Celtic.

"Los compañeros saben que no puede correr. Es posible que haya tenido dos oportunidades de cabeza debido a un mal juego defensivo, pero nunca fue una amenaza con su movimiento. No podía creer que Beale no trajera a Antonio Colak", concluyó Charlie Nicholas en su columna para el diario 'Express'.

¿Cuándo vuelve a jugar el Rangers en la Liga de Escocia?

El próximo partido del Rangers, club en el que milita el delantero colombiano Alfredo Morelos, será frente al Dundee United, el próximo domingo 8 de enero, a partir de las 11 de la mañana, hora de nuestro país.