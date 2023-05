"Alfredo Morelos ha sido bueno para haber sido comprado por un millón de euros, pero pudo ser mejor"

Según el entrenador del equipo Rangers, Michael Beale, el vínculo entre Alfredo Morelos y el club habría llegado a su fin, ya que aparentemente no se le habría presentado ninguna oferta al delantero colombiano para renovar su contrato. Por lo tanto, una vez finalice la temporada, Morelos se irá libre del equipo, de no renovar de aquí al final, hecho que le abre las puertas a una salida, eso sí, no sin antes recibir un balance por parte de Barry Ferguson.

El ex jugador de Rangers y leyenda del equipo, analizó la actuación de Alfredo Morelos durante los seis años en que estuvo en el club. Señaló el impresionante registro goleador del delantero y la rentabilidad que supuso su fichaje debido a su bajo costo. Sin embargo, también considera que su rendimiento podría haber sido mejor en ciertas situaciones y que su salida del equipo dejará una gran brecha.

“Por £ 1 millón, creo que ha sido bueno, pero pudo haberlo hecho mejor. Esa es mi opinión honesta. Siempre me ha gustado Morelos. Mira cuando estaba en eso, estaba en forma y su actitud era perfecta. ¿Esta temporada? Ha sido decepcionante, sin duda”, afirmó el escocés para 'Go Radio' de Escocia.

“Creo que la mejor manera de hacerlo es darle la mano y separarse. Pero mirará hacia atrás en dos o tres años y pensará para sí mismo: ‘Podría haberlo hecho mejor en los Rangers’. No tengo ninguna duda sobre él. Es el final de una era para algunos de estos jugadores. Sucede en el fútbol”, terminó por agregar el exfutbolista.

Así las cosas, Alfredo Morelos ya tiene la libertad de negociar con cualquier equipo de fútbol, y a pesar de haber sido vinculado con clubes como Sevilla o Galatasaray, los rumores más recientes apuntan a que Everton podría ser el destino del delantero colombiano para la próxima temporada.

De hecho, Kevin Campbell, exjugador del los 'Toffees', pudo tener ciertas palabras con respecto al cafetero. “Es un buen jugador, tiene el tipo de juego que le gustaría a la gente de Goodison. Hay una ventaja para él. La clave es ¿puedes crear oportunidades para él? Si puedes, parece que podría tener oportunidades de brillar. Ese podría ser un grito inteligente porque le gusta probarse a sí mismo y tiene esa ventaja”, comentó el inglés.

Lo único cierto hasta ahora es que todo se decidirá una vez culmine la temporada, tanto para el equipo como para el colombiano.