Alfredo Morelos es pretendido por uno de los grandes de Brasil: también tiene ofertas de Rusia

El Gremio brasileño le ha ofrecido al delantero colombiano, Alfredo Morelos, la posibilidad de volver al fútbol, ya que pretende convertirlo en el suplente de Luis Suárez, leyenda del Liverpool y del Barcelona.

Según lo detalló 'fotballscotland' en las últimas horas, el delantero colombiano es pretendido por el Gremio de Brasil y más por las facilidades que existen dentro del movimiento, ya que el 'cafetero' sigue siendo un agente libre desde que dejó el Rangers este verano. Cabe destacar que en días atrás su representante, Martín Camagno, también ha revelado que el Spartak de Moscú quiere ficharlo. Mientras, están los rumores, que se cree que el Santos de Brasil, también está en la carrera para hacerse con él. El 'Búfalo' quería volver a Europa, pero ha tenido problemas para llegar a un acuerdo y sigue entrenándose por su cuenta en Colombia.

Ahora, la opción de quedarse en Sudamérica, en una gran liga como la brasileña, podría ser tentadora para él, que busca volver pronto a la acción. Morelos dejó el conjunto de Ibrox al final de la temporada tras un último año decepcionante en el club, en el que tuvo problemas de forma durante toda la campaña.

Muchos todavía esperaban que se marchara a Europa, pero a pesar de los vínculos con clubes como el Everton y el Sevilla, nada se ha materializado y empieza a parecer que sus posibilidades están disminuyendo.

Publicidad

Un traspaso a Rusia podría estar en el horizonte, pero significaría que Morelos seguiría sin jugar en Europa debido a la prohibición de la UEFA a los clubes rusos por la invasión de Ucrania, una sanción que rige desde febrero del año pasado.

Hace unas semanas, el delantero manifestó su deseo de continuar en el 'viejo continente': "Dejé en claro que quiero quedarme en Europa y jugar fútbol allí. Actualmente, estamos trabajando para que eso suceda. Todavía no tengo nada y no hay nada cercano, pero espero que surja algo interesante. Estoy tranquilo y relajado sobre la situación. He podido pasar mucho tiempo con mi familia para variar. Quiero jugar en una buena liga europea que mi familia pueda disfrutar. Espero con ansias la nueva temporada, tal como lo hice cada temporada cuando estaba en Rangers. Tuve grandes años allí y estoy orgulloso de cómo me fue"

A lo largo de las seis temporadas en las que se desempeñó en el equipo escocés acumuló 123 goles y 58 asistencias en 269 partidos disputados. Además, allí conquistó el mencionado título de la Premiership, en 2021, también una Copa de Escocia en 2022 y el título de máximo goleador europeo.

Publicidad

En su temporada más reciente, el delantero colombiano disputó 45 partidos entre todas las competencias con un total de 2282 minutos jugados. Dentro de estos encuentros, aportó 12 goles y 7 asistencias.