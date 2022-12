Alfredo Morelos: “La Premier League es un fútbol muy fuerte y similar al escocés, me gusta mucho”

El atacante colombiano dialogó con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, y entre sus temas más importantes, tocó su convocatoria con la Selección Colombia, su racha goleadora y las posibilidades de cambiar de ‘aires’ a mitad de temporada.

Alfredo Morelos aclaró que la Premier League es una liga de la más interesantes, sin embargo, hasta ahora todo son rumores, y no hay nada confirmado; confirmó para ‘Blog Deportivo’.

“No hay nada oficial, hay muchas especulaciones, ya en su momento si hay algo concreto lo haré saber oficialmente, esperemos que en el mercado de invierno se dé el paso más grande a una Liga competitiva. La Premier es un fútbol muy fuerte y similar a Escocia, me gusta mucho”.

Falcao García y Galatasaray se llenan de paciencia en la recuperación del goleador

Su rendimiento en el partido del pasado miércoles:

“El partido del miércoles era muy importante, nos tocó de visitante contra el Ross Country; los equipos pequeños son muy complicados, pero logramos el resultado que queríamos, y logré marcar dos goles que me mantienen en esta racha goleadora. Pienso que el anticiparme a los delanteros, ya es un movimiento que tengo muy bien calculado, el balón me llega al pie y lo logro meter.

Relacionado a la Selección Colombia:

“Con la Selección apenas está iniciando el proceso, vienen muchas convocatorias más, hay que tener tranquilidad y paciencia que los goles llegarán. Ahora hay que trabajar bien”.

La influencia de Steven Gerrard en Rangers:

“Steven Gerrard me ha ayudado mucho a tener tranquilidad en este inicio de temporada, tuve una dificultad con las tarjetas amarillas el semestre pasado; siempre me dice que piense bien las cosas, que juegue tranquilo y para el equipo, que solo piense en hacer goles y aportarle al equipo. Esas palabras me han fortalecido para mi carrera”.

Además, Javier Hernández Bonnet confirmó en la charla, que hay un fuerte interés de un equipo importante de Sudamérica, sin embargo, el nombre no se reveló.

