Alfredo Morelos no apareció en la nómina de Rangers para el partido frente a Stranraer Alfredo Morelos no apareció en la nómina de Rangers del partido frente a Stranraer. El delantero colombiano no fue convocado por el técnico Steven Gerrard para el duelo de este viernes, por la cuarta ronda de la Copa de Escocia y será por rotación.