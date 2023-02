Alfredo Morelos no es ningún idiota: el DT de Rangers salió a defenderlo con todo

Luego del polémico festejo del delantero colombiano Alfredo Morelos en la victoria de Rangers por 0-3 en condición de visitante contra el Hearts, por la Scottish Premier League de Escocia, su entrenador. Michael Beale salió en defensa del cafetero tras las fuertes acusaciones de Neil McCann.

El pasado miércoles la liga escocesa desarrolló su jornada número 24 con el juego entre los ‘Gergs’ y ‘The Jam Tarts’, que dejó un doblete del atacante de 26 años y una ‘picante’ disputa dentro y fuera de la cancha con sus rivales, trascendiendo hasta los micrófonos.

Neil McCann: exjugador de ambas escuadras en disputa, se refirió fuertemente en 'BBC Radio Escocia' después de que Morelos corriera hacia los fanáticos locales y se llevara el dedo a la boca, después que el VAR confirmara la segunda anotación del colombiano.

"Simplemente no sé por qué está haciendo eso, solo está antagonizando a los fanáticos de Hearts y no hay necesidad en lanzarse por encima de las barreras, no hay necesidad. ¡Ha superado a sus propios fanáticos! Escucha, tal vez sea un poco fuerte llamarlo así, pero no hay necesidad de hacerlo, no veo por qué quiere hacerlo", fueron las palabras de Neil en plena transmisión.

Esto generó grandes repercusiones desde todos los frentes, a tal punto de remitir al entrenador de Rangers para que diera su opinión acerca de la situación, a la que respondió contundentemente a favor de Alfredo: “Si vamos a decir que los jugadores no pueden celebrar goles ahora, también podríamos detener el juego. Hubo una parada larga para ese gol y él estaba a más de 20 yardas de ellos. Creo que se habla mucho de estas cosas en Escocia. Cuando trabajé en el sur, nunca supe que esto fuera una gran cosa”.

“Al marcar nuestro primer y segundo gol estamos a dos metros de su afición. Tenemos que celebrar el gol. ¿Qué quieres que hagamos? ¿No celebrar y todos dicen que está de mal humor y quiere irse porque no celebra?” dijo Michael Beale.

Posteriormente arremetió contra el exfutbolista del Rangers y Hearts, advirtiéndole de lo que podría ocasionar sus fuertes críticas a Morelos: “Neil está en la radio, es apasionado, jugó para ambos clubes, está tratando de ser imparcial y dijo lo que dijo. Creo que se arrepentirá más de lo que quizás Alfredo celebre”.

“Somos un equipo que cuando no estamos jugando bien, nos tiran mucho. Cuando estamos ganando y ganando fuera de casa frente a un rival que está un lugar detrás de nosotros en la tabla, estuvieron invictos durante 10 juegos, fue una gran actuación. Quiero que realmente celebre los goles, quiero que todo el equipo lo haga. Es lo más difícil en el fútbol”, concluyó el estratega de los ‘Gergs’.