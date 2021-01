Alfredo Morelos no para de recibir 'flores': "Es genial que haya demostrado que puede hacer más"

Alfredo Morelos de a poco viene levantando su nivel goleador, que en esta temporada no ha sido semejante a los de años anteriores.

En la campaña, el delantero colombiano lleva 10 goles en 27 presencias en todas las competiciones con Rangers , números inferiores al de la temporada pasada, cuando a esta altura, llevaba 28 anotaciones y solo 18 contando la liga de Escocia y la fase de grupos de la Europa League .

El último fin de semana, Morelos acalló de nuevo las críticas marcando un doblete en la victoria 2-1 de su equipo sobre el Aberdeen, una victoria importante para seguir líder en la tabla de posiciones, a 21 puntos del Celtic, que es segundo. Esas presentaciones no han pasado desapercibidas por la prensa deportiva del país británico y hoy, un exjugador del Rangers, salió en férrea defensa del 'cafetero'.

"Como delantero estás en el equipo tanto para marcar goles como para crearlos. Si no estás marcando goles, quieres contribuir de otras maneras. He visto bastantes partidos esta temporada en los que Alfredo ha ayudado al equipo a pesar de no haber metido gol. Alfredo se queda corto, ha creado espacio para que otros jugadores corran detrás de él", destacó Jon Daly, exdelantero irlandés con pasado en el conjunto de Glasgow, en diálogo con el diario 'The Herald Scotland'.

"Pero en última instancia, lo que quieres es hacer goles. Las dos anotaciones que marcó el domingo se debieron a que él era el punto focal del área y estaba en una posición donde podía tener el balón en sus pies, recibir un pase y rematar a la portería, que es en lo que es realmente bueno. Se trata de devolverle a esa mentalidad, de hacer que vuelva a ser el delantero que hace eso. Es una excelente gestión de Steven (Gerrard) y su cuerpo técnico, que le han pedido que se centre en lo que mejor sabe hacer", añadió, aclarando que aunque no ha tenido su mejor temporada goleadora, Morelos ha mejorado en sus movimientos dentro del campo de juego, convirtiéndose en un delantero más táctico.

Además, Daly declaró que el bajón en el estado de forma del 'Búfalo' tuvo que ver con su frustración tras no haber sido vendido al Lille de Francia en el periodo de transferencias de verano pasado, pero que sin duda, estas nuevas disposiciones tácticas que ha aprendido, sumado a su regreso al gol, lo van a revalorizar en el mercado y así llamar de nuevo la atención de importantes clubes de Europa.

"Estoy seguro de que toda la especulación sobre su transferencia habrá jugado en la mente de Alfredo. Eso puede tener un impacto en un jugador, pero eso parece haberse calmado ahora", afirmó.

Y siguió defendiéndolo: "Cuando se compara su cuenta de goles de la temporada pasada con la de esta temporada es muy fácil decir que no está jugando bien. Pero tienes que ver lo que ha traído al equipo cuando ha jugado. Personalmente, creo que ha hecho un buen trabajo como enlace. La gente quizás lo ha criticado cuando ha tocado fondo, pero eso es porque lo ven como un delantero de primera línea. Pero si sólo puedes jugar de cierta manera estás limitado, sólo puedes aparecer cuando el entrenador quiera jugar de cierta manera".

"Es genial que Alfredo haya demostrado que puede hacer más. Le da a Steven grandes opciones. Gerrard puede jugar con él por el medio, por sí mismo como el delantero principal, y saber que irá a las defensas rivales y causará estragos. Pero ahora también puede jugar con él más profundamente para que libere espacio para Roofe. Creo que muestra el nivel en el que Alfredo puede jugar y que se adapta tan bien a lo que se le pide", concluyó Daly.

Desde el pasado 30 de diciembre, Alfredo Morelos lleva tres anotaciones en los últimos tres partidos del Rangers, rompiendo así una racha de nueve compromisos sin marcar, situación que lo llevó a ser criticado pero que ahora, lo vuelve a poner como la esperanza de los hinchas del club para ganar una liga de Escocia luego de 10 años.

