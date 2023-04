Alfredo Morelos no pudo impedir la caída del Rangers, en el clásico escocés, 3-2 frente al Celtic

El Celtic volvió a frustrar al Rangers, incapaz de derrotar a su máximo rival, y con su victoria por 3-2 en un nuevo duelo del Old Firm prácticamente se asegura el título de la Liga de Escocia. En un compromiso en el que una vez más Alfredo Morelos estuvo comandando el ataque de los 'gers'.

En este nuevo encuentro en el que estaba en juego gran parte de las aspiraciones al título del conjunto donde milita el 'Búfalo', el exIndependiente Medellín estuvo muy cerca de reportarse en el marcador. El atacante colombiano logró marcar un gol luego de abrovechar un cobro de tiro de esquina y tras forcejear con Alistair Johnston, no obstante la jugada fue anulada por el juez central, quien pitó falta a favor del Celtic.

Pero esa no fue su única acción de peligro que inquietó el arco de los líderes de la liga escosas, pues en la parte complementaria, Morelos estuvo a punto de marcar con una media volea y un remate de cabeza, mientras el Rangers aumentaba la presión, no obstante no logró derribar el arco de su rival de patio, y se quedó sin marcar gol.

Con doce puntos de ventaja a falta de siete jornadas y sin rival en el horizonte que le pueda estropear el festejo, solo una debacle evitaría un nuevo trofeo de los "hoops" que prosiguen su camino triunfal en Escocia para desesperación del Rangers, ganador de todo desde que accedió al banquillo Michael Beale (14 partidos), salvo de los dos que le han enfrentado al Celtic (empate y esta derrota).

El derbi más antiguo, que va por su edición 433, volvió a premiar a los católicos con goles a pares del japonés Kyogo Furuhasi, por parte de los locales (ms.26 y 62), y del capitán de los 'gers' James Tavernier (ms.45 y 79), el primero con un precioso golpe franco desde más de 20 metros que envió a la escuadra. El portugués Joao Filipe completó el marcador para los locales, en el minuto 73.

Finalizado el encuentro en la prensa de Esocia le dieron una calificación de seis puntos a Alfredo Morelos, tras haber estado "a punto de aprovechar una ocasión. Marcó, pero fue anulado por falta. Doble ocasión decente tras el descanso. Es posible que sintiera que debería haber marcado en algún momento".

Con las esperanzas de lograr un milagro, el Rangers tendrá que recibir el próximo 15 de abril al St. Mirren, esperando sumar de a tres puntos y que el Celtic pierda su respectivo compromiso.