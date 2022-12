No, gracias.

Alfredo Morelos no se quedó atrás: gol en el partido de Porto vs. Rangers, por Europa League Gol de Alfredo Morelos en Porto vs. Rangers, por Europa League. El delantero cordobés, quien está desde el pitazo inicial, empató el duelo antes de ir al entretiempo. Luego de un buen pase, el colombiano definió de gran manera.