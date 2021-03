Rangers se volvió a consagrar campeón de la Liga de Escocia, y como de costumbre en los últimos años, Alfredo Morelos fue uno de los puntos más altos de su equipo, quien se encuentra como uno de los goleadores de los' gers' con 10 tantos, al igual que su compañero Kemar Roofe.

Desde su llegada la Reino Unido, ha tenido una gran dificultad fuera de las canchas: el idioma. Sin embargo, en la celebración del titulo 55 sorprendió al dirigente Ross Wilson con su desempeño con el inglés.

"Supone que ni siquiera puede hablar inglés, por lo que fue todo un espectáculo para la vista. No sé qué pasó con él. Ganar el título número 55 parece haberle dado facilidad para el inglés en el acto. ¡Increíble! Y no ha dejado de hablar desde entonces", expresó Wilson para 'The Telegraph'.

Así mismo, el director deportivo de los Rangers, tocó el tema del mercado de transferencias en el cual espera poder contar con sus estrellas para la próxima temporada en la cual disputarán la Champions League.

"Tenemos que ser un club fuerte de intercambio de jugadores. Eso significa que tenemos que vender bien y comprar bien. No creo que sea inevitable que todos los jugadores que se desempeñan bien aquí, tengan que dejar a los Rangers" agregó Ross Wilson.

A pesar de lo mencionado por el director deportivo del equipo de Glasgow, Alfredo Morelos sueña con emigrar a una liga de mayor competitividad, como puede ser la Premier League .

Solo queda esperar cómo surgirá el mercado y qué opciones tocaran la puerta de los Rangers, para preguntar por el goleador colombiano.