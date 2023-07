Alfredo Morelos, optimista con su futuro: "Espero que surja algo interesante"

Alfredo Morelos es uno de los actuales futbolistas colombianos que se encuentra actualmente sin equipo y en calidad de agente libre, lo que le da la posibilidad de negociar su vinculación con cualquier club. A pesar de esta situación, hasta el momento no se ha reportado ningún interés por parte de los equipos en contar con los servicios del atacante.

El 'Búfalo' dejó al Rangers, club en el que jugó durante seis años, y desde entonces no ha definido su futuro futbolístico. A un mes del inicio de las principales ligas en Europa, el jugador se encuentra a la espera de recibir ofertas para seguir su carrera en el 'viejo continente'.

En una entrevista con El Meridiano, Alfredo Morelos dejó en claro su deseo de seguir jugando en Europa y aseguró que su agente ya se encuentra trabajando para encontrarle un nuevo equipo. A pesar de la incertidumbre de no tener equipo en este momento, el delantero se muestra tranquilo y relajado sobre la situación y confía en que en los próximos días pueda surgir una oferta interesante.

“Dejé en claro que quiero quedarme en Europa y jugar fútbol allí. Actualmente estamos trabajando para que eso suceda. Todavía no tengo nada y no hay nada cercano, pero espero que surja algo interesante. Estoy tranquilo y relajado sobre la situación. He podido pasar mucho tiempo con mi familia para variar”, comentó de entrada el atacante 27 años.

Y agregó, “quiero jugar en una buena liga europea que mi familia pueda disfrutar. Espero con ansias la nueva temporada, tal como lo hice cada temporada cuando estaba en los Rangers. Tuve grandes años allí y estoy orgulloso de cómo me fue. Mi recuerdo favorito fue ganar la Premiership, pero estaba satisfecho con cómo lo hice en cada temporada. Ahora solo es cuestión de esperar una nueva oportunidad en otro lugar

Alfredo Morelos en la celebración de uno de sus goles. @RangersFC

Cabe resaltar que durante su última temporada, Alfredo Morelos tuvo una participación destacada con el Rangers, disputando 45 partidos en diferentes competiciones, incluyendo la Premiership, la Champions League, la SFA Cup y la League Cup. En total, anotó 12 goles y brindó 7 asistencias, lo que evidencia su capacidad goleadora y su aporte al juego del equipo. Por su parte, el 'Búfalo' puso fin a su etapa en los 'Gers' tras disputar 269 partidos, anotar 123 goles y realizar 58 asistencias.

Ahora, la expectativa está puesta en las próximas semanas, donde se espera que aparezcan ofertas para el talentoso delantero colombiano, quien confía en que encontrará un nuevo destino en una de las grandes ligas europeas.