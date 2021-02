Alfredo Morelos, otra vez causa polémica en Escocia: ante la sanción, explotó Gerrard

Alfredo Morelos fue sancionado el pasado lunes con tres partidos por un pisotón a Ryan Portus, en el juego de la semana pasada entre Hibernian y Rangers, que ganaron los de Glasgow por 1-0.

Así, Steven Gerrard, DT del Rangers, admitió que no tenían motivos para apelar la sanción de Morelos, pero expresó su molestia por lo que él ve como una falta de coherencia en los juicios.

"He visto el incidente muchas veces y no creo que tengamos motivos para defender en esa situación, pero eso no significa que estemos contentos con todo lo que sucedió durante esta temporada", aseguró Gerrard.

"Obviamente es decepcionante desde mi punto de vista no tener a Alfredo disponible. Es lo que es y mi enfoque está en los jugadores que están disponibles", agregó el exjugador inglés.

Morelos Aviléz, de 24 años, se perderá los partidos contra St Johnstone, Hamilton y Kilmarnock, en la Liga de Escocia.