Alfredo Morelos, quieto en Escocia: confirman que no se irá de Rangers, en enero Alfredo Morelos, quieto en Escocia: Steven Gerrard confirmó que no se irá de Rangers, en enero. Del delantero colombiano se especula mucho sobre su futuro, pero el entrenador de su actual equipo salió al paso y señaló que el cordobés no se irá.