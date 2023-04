Alfredo Morelos recibe toda la confianza de un exjugador del Rangers previo a clásico contra Celtic

Este sábado 8 de abril, a las 6:30 de la mañana, el Rangers donde milita el delantero colombiano, Alfredo Morelos, tendrá una prueba de fuego en la Liga de Escocia. El rival a vencer del artillero cordobés y compañía es su archirrival, el Celtic. El imponente Celtic Park acogerá una edición más del clásico de esta nación y que es válido por la jornada 31.

Antes de que ruede el balón entre el Celtic y el Rangers, Kenny Miller, exdelantero del conjunto de los 'gers', habló para el medio 'Go Radio' sobre cuál atacante debería ir desde el vamos en el clásico escocés, si bien las opciones en la delantera están entre Alfredo Morelos y Antonio Colak, la balanza estaría del lado del colombiano.

Pese a que Colak le ganó el pulso en la titularidad del Rangers a Morelos, para Miller el delantero cordobés tiene muchos más cualidades que el futbolista alemán. Piensa que si Alfredo estuviera más en forma, fuera letal en todos los aspectos.

"Morelos todavía lo tiene, pero se trata de si quiere mostrarlo. Esa es la elección que puede hacer, pero si estás hablando de un Alfredo Morelos en forma, que está en plena forma y Antonio Colak, yo probablemente piense en todos los demás aspectos del juego. Creo que Morelos tiene más capacidad de presión cuando está en forma y en eso, más físico, es más móvil, no hay duda al respecto; pero por el momento parece que Colak tal vez esté trabajando más duro. Así que es una pregunta, pero solo pienso en lo que está pasando con Alfredo", confesó Kenny Miller.

Miller también aseveró que puede que el incertidumbre en cuanto a su futuro le pudo afectar a Morelos Aviléz, quien llegó al Rangers en la temporada 2017/2018 procedente del fútbol de Finlandia.

"¿Dónde jugará su fútbol el próximo año? Llegó al club cuando tenía 20 años y es algo que se le ha lanzado constantemente, mucha presión sobre él, mucho interés en él. Ahora no se ha desempeñado al máximo de su capacidad y entra Colak. Se encontró en el banquillo y no es un buen suplente y creo que todos pueden ver eso, por lo que será realmente intrigante ver la selección de equipo de Michael Beale", concluyó Kenny Miller para 'Go Radio'.

¿Cómo va Rangers en la Liga de Escocia?

Se ubica en la segunda casilla del fútbol escocés con 76 puntos, a 9 unidades del Celtic que es el líder.