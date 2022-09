Alfredo Morelos recibió una nueva crítica: "Su actitud era mala y no fue lo suficientemente bueno"

El pasado sábado se llevó a cabo el clásico del fútbol escoces entre Celtic y Rangers de Glasgow, partido que fue para los 'hoops' quienes pasaron 'por encima' del conjunto donde milita Alfredo Morelos , dejando como marcador final 4-0.

El delantero colombiano quien ya venía en el 'ojo del huracán' por una expulsión, y unas palabras de su entrenador que lo dejó de lado para disputar el duelo frente al PSV en el que se jugaban un puesto en la edición de la Champions League, recibió una nueva crítica tras su actuación en el derbi de Escocia.

Si bien el 'Búfalo' no veía acción con el Rangers desde el 20 de agosto, en el partido que vio la tarjeta roja, el sábado su entrenador le dio una nueva oportunidad en el clásico, y al minuto 60 le dio ingreso al exIndependiente Medellín, quien en 30 minutos no pudo revertir el marcador adverso.

Luego de esta nueva presentación le llegaron las nuevas críticas por parte del otrora jugador de la Selección de Escocia, Pat Nevin, quien juzgó la actuación del colombiano.

“Alfredo Morelos se enfrentó al Celtic en el Old Firm y era una basura. Su actitud era mala y no era lo suficientemente bueno para los Rangers. Si un gerente puede entrar en su cabeza, puede ponerse en forma y acostumbrarse al hecho de que ya no será el hombre principal, entonces todavía puede tener un futuro”, fue uno de los testimonios rescatados por el ‘Daily Record’.

Y agregó con respecto al oriundo de Cereté, “Morelos necesita darse cuenta de que no obtendría un movimiento de la Liga de Campeones si dejara a los Rangers, por lo que estos podrían ser los mejores años de su carrera. Lo mejor que puede hacer es tener la cabeza bien, no puede desperdiciar la oportunidad que tiene ahora” finalizó el exChelsea.

¿Cuándo debuta el Rangers en la Champions League?

Los 'gers' tendrán su primera presentación en la Liga de Campeones, luego de 12 años, este miércoles a las 11:45 de la mañana (hora de Colombia), frente al Ajax, en un duelo válido por la fecha 1 del grupo A.