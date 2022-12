Alfredo Morelos se destapó: “He aprendido de mis errores, pero es frustrante recibir tantos insultos”

El delantero colombiano habló de todo. Aseguró lo mucho que le ha ensañado Steven Gerrard, la posibilidad de emigrar a una nueva liga, las polémicas en las que se ha visto metido desde su llegada a Escocia y la difícil problemática social que debió sobrepasar en su pueblo natal.

Alfredo Morelos no deja de dar de qué hablar en Europa. Ya sea por su gran presente dentro de la cancha o por las polémicas que debe atravesar fuera de ella, el ‘cafetero’ siempre es noticia en los medios escoces.

Y es que el delantero colombiano desde hace un buen tiempo es el jugador más destacado de Rangers. Con 12 goles está tercero en la lista de goleadores de la liga escocesa y, con 6, lidera la lista de artilleros en la Europa League.

Ahora, Morelos decidió romper su silencio y habló de todo con ‘Sky Sports’. Despejó dudas con respecto a su futuro, aseguró que puede llegar a 50 goles en esta temporada (tiene 28), se defendió de los insultos que recibe y se refirió a los problemas de droga que por culpa del conflicto armado su entorno debió vivir en Cereté (Córdoba), su tierra natal.

Racha goleadora y el futuro: "Sé que marcar goles puede abrir más puertas. En este momento siento que quedan muchos juegos y espero poder marcar 50 goles en la temporada. He venido a Rangers y he marcado más de 30 goles y siento que alguien que hace esto, puede anotar en cualquier lugar. Si tengo la oportunidad de jugar en otra liga, también marcaré allí".

Ser dirigido por Steven Gerrard: "Es muy motivador jugar para una leyenda como Gerrard. Jugar con mis compañeros de equipo y este cuerpo técnico, son mi segunda familia, y ahora están tratando de implementar cosas para asegurarnos de que hacemos lo correcto en el campo".

Su conducta agresiva dentro de la cancha: "Creo que en esta liga por la fricción y la pasión por el fútbol, ​​han habido momentos en los que mi juego ha sido más físico y, por lo tanto, he recibido tarjetas amarillas y rojas, a veces quizás injustamente".

Sus gestos a hinchas del Celtic tras ser expulsado: "Estábamos ganando en tiempo extra. Me caí, ya sea simulación o no, eso depende del árbitro, pero después fue muy frustrante escuchar a la multitud gritándome cosas ofensivas y palabras racistas. No estaba tratando de instigar o incitar a otra cosa”.

Los insultos racistas que recibe: “He sentido racismo dentro y fuera del campo. Yo he aprendido de mis erroes, pero es frustrante cuando una multitud me arroja monedas o me arroja bebidas, obviamente diciéndome cosas racistas y haciendo cánticos sobre mi madre. Vivir en Glasgow es genial, pero también es complicado. La mitad de la ciudad me ama, pero la otra mitad probablemente no me quiere tanto. ¿Qué si esto me haría salir de Escocia? No. En este punto, mi objetivo es mantener la concentración en mi juego y ayudar a Rangers a ganar el título. Por lo general, no me da miedo y se trata más de mi familia, ellos se sienten nerviosos por la situación".

La crítica de la prensa: "No presto atención a la prensa aquí porque sé que la gente va a decir cosas positivas y negativas sobre mí, pero esto realmente no afecta mi vida o mi familia. Soy alguien que considero que está muy tranquilo fuera del campo y nada que nadie pueda escribir sobre mí puede cambiar quién soy".

Su infancia: "Cereté es un lugar muy pobre, no hay mucha infraestructura u oportunidades para la mayoría de la gente, que está trabajando solo para pagar los alimentos y lo básico. En mi casa, no tenía electricidad, no teníamos aire acondicionado en un lugar con un promedio de 40 grados por día y debido a eso la gente elige ir por una ruta diferente donde hay dinero más rápido y más fácil. Conozco a muchos, sin oportunidades, que se dedicaron a las drogas y al crimen. Espero poder ser un ejemplo para la gente de Cereté puedan tomar una ruta diferente y enfóquese en mejorar sus vidas de una manera que no implique el crimen”.

