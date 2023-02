Alfredo Morelos volvió a brillar con el Rangers, pero le llegaron nuevas críticas

Alfredo Morelos ha tenido un buen inicio de año en cuanto a lo deportivo. Luego de un difícil comienzo de temporada en el que pasó desapercibido y no tuvo la cuenta goleadora a la que tenía acostumbrada a los seguidores del Rangers, en este 2023 ya cuenta con cuatro goles y tres asistencias, entre Liga y Copa de Escocia.

Este miércoles el 'Búfalo' volvió a dar cuenta de su calidad cuando el equipo lo necesitó en un complicado partido frente a los Hearts, que son terceros del rentado escocés. Así las cosas, con dos goles comandó la nueva victoria de los 'gers' que les permite seguir con vida en la lucha por el título, sin ceder más terreno al Celtic que es líder.

Si bien se sabe del talento que tiene el delantero cordobés, y que para nadie es un secreto que tiene cualidades que lo hacen un excelente delantero, en repetidas ocasiones ha mostrado una cara que lo ha llevado a tener problemas tanto con entrenadores, como aficionados del club.

Y es que ha tenido algunas acciones que le han permitido ganarse 'enemigos', con algunas actuaciones dentro del campo. De hecho, el anterior director técnico del equipo, Giovanni van Bronckhorst, lo tuvo al margen de competencia en Champions League por este tema, en los que por ejemplo se ha ganado expulsiones evitables.

Ahora este miércoles, más allá del doblete que le dio la victoria a los suyos, su gran actuación se vio empañada para algunos aficionados, tras unos gestos que realizó Morelos a los hinchas que se encontraban en el estadio presenciando el compromiso. En esta oportunidad el delantero cordobés hizo el gesto de silenciarlos, cuando celebraba uno de sus goles.

Así las cosas, esta acción no pasó desapercibida por Neil Doherty McCann, exfutbolista escocés de pasado en el Rangers quien no dudó en tildar de "idiota" al atacante colombiano.

"Ya está otra vez, el chico es idiota. Es un idiota, expresó de entrada en una de sus intervenciones. ¡Ha pasado por encima de sus propios aficionados! Escucha, tal vez sea un poco fuerte llamarle así, pero no hay necesidad de ello, no veo por qué quiere hacerlo", expresó de entrada.

Y complementó. "No lo entiendo, ha estado muy bien, ha marcado su gol y creo que ha estado bien esta noche, muy bien. No sé por qué hace eso, solo está antagonizando con los aficionados del Hearts y lo que hace falta para que alguien se lance por encima de las barreras, no hay necesidad".