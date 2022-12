Alfredo Morelos y otra polémica: Celtic pide investigación por mal traducción de una entrevista suya

Todo un revuelo causó las declaraciones del delantero colombiano, quien denunció insultos racistas en diálogo con ‘Sky Sports’. Ahora, dicho material periodístico quedó en el ‘ojo del huracán’.

Alfredo Morelos no deja de dar de qué hablar en Europa. Ya sea por su gran presente dentro de la cancha o por las polémicas que debe atravesar fuera de ella, el ‘cafetero’ siempre es noticia en los medios escoces.

Ahora, es el Celtic -máximo rival de Rangers- el que ha denunciado una mala traducción a la última entrevista que concedió el delantero colombiano a los medios escoces.

Morelos, en diálogo con ‘Sky Sports’, afirmó sobre el último clásico, en el que fue expulsado: "Estábamos ganando en tiempo extra. Me caí, ya sea simulación o no, eso depende del árbitro, pero después fue muy frustrante escuchar a la multitud gritándome cosas ofensivas y palabras racistas. No estaba tratando de instigar o incitar a otra cosa”.

Declaraciones que rechazó Celtic y que según el diario ‘The Sun’, pidió una investigación al asegurar que “es club abierto a todos desde sus inicios, aborrece el racismo. Nuestra postura consistente es que donde sea que exista el racismo, debe abordarse de frente. Siempre se investigará cualquier informe de comportamiento racista y se tomará las medidas apropiadas. Este es un estándar que todos los clubes deben cumplir”.

De hecho, el mismo diario británico fue más allá y aseguró que la traducción durante la entrevista fue “manipulada por el agente del jugador y ‘Sky Sports’”, aseverando igualmente que dicho material periodístico ya fue retirado de la plataforma digital de este medio.

Además, ‘The Sun’, afirmó que se dio a la tarea de contratar a un traductor para precisar las palabras del colombiano y, en este caso particular en el que se refirió sobre los aficionados de Celtic, según este medio, Morelos señaló: “Estábamos ganando 2-1. No sé si me caí. No intenté ganar un penal. Pero el árbitro tomó la decisión de enviarme. Estuvo bien para mí. Fue su decisión. El gesto que hice al final del juego no tenía ningún significado racista".

Sin embargo, horas después de publicada la entrevista con ‘Sky Sports’, el atacante ‘cafetero’ habló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre los insultos que ha recibido en Escocia y se ratificó en su posición.

“Es un poco complicado el tema del racismo, soy un jugador muy fuerte que con futbol y talento he demostrado. Es más, en los partidos, cuando celebro, empiezan a insultarme, a tirarme cosas, se han metido con mi familia, es el trabajo de uno, no debería pasar esto”, aseguró.

