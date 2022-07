Juan Fernando Quintero y su actuación con River frente a Vélez: "Algunos pasecitos con su cadencia"

River Plate no termina de mostrar su mejor fútbol en el actual torneo en Argentina. Los dirigidos por Marcelo Gallardo volvieron a dejar un 'mal sabor de boca' a sus hinchas, luego del empate 2-2 frente a Vélez Sarsfield en la noche del domingo, en compromiso válido por la octava jornada. Los de la 'banda cruzada' iban ganando hasta el minuto 90+2, pero un tanto de Abiel Osorio unos segundos más tarde, dañó los planes del conjunto de Núñez. En River jugó el colombiano Juan Fernando Quintero, en el remate del compromiso.

En dicho partido que se disputó en el Estadio José Amalfitani, Quintero inició en el banco de suplentes, pero en la segunda parte, más específicamente a los 70 de juego, el talentoso volante colombiano tuvo su ingreso en cancha e intentó mostrar algo de su fútbol. El número '10' de River Plate entró en lugar del uruguayo Nicolás De la Cruz. No obstante, la calificación de 'Juanfer', como la mayoría de sus compañeros lo conocen, no fue la más destacada, no fue la mejor.

"Algunos pasecitos con su cadencia", así fue la escueta descripción del diario 'Olé' sobre la actuación en el césped del centrocampista antioqueño de 29 años. La puntuación para Quintero Paniagua fue de 4.5.

Juan Fernando Quintero y compañía ya se enfocan en la siguiente salida del equipo de Núñez, la cual será este jueves 21 de julio contra Gimnasia en su casa, el Monumental. Los de Gallardo solamente han logrado sumar nueve puntos tras ocho jornadas disputadas en la liga de Argentina, por lo que el triunfo se hace vital para escalar en la tabla de posiciones.

Para este partido, que será a las 7:30 de la noche en nuestro país, se espera el debut del delantero cordobés Miguel Ángel Borja , quien se ha estado entrenando de buena forma con el conjunto 'millonario'. En la prensa argentina afirman que podría estar en el banco de suplentes.