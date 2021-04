'Almanaque' González: "Estoy bien, el desmayo solo fue un susto, ahora me preparo para volver"

Efmamj Jasond González asustó a todos cuando se desmayó al finalizar el compromiso entre All Boys y Gimnasia de Jujuy, en el fútbol argentino, el sábado anterior.

El futbolista colombiano perdió el conocimiento y se quedó sin pulso, haciendo pensar lo peor. Sin embargo, la situación no pasó a mayores. Sobre lo ocurrido, 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , contactó al jugador, quien de entrada indicó que "estoy bien gracias a Dios, nada más fue el susto, fue una situación complicada para todos mis compañeros y el médico".

Además, explicó con lujo de detalle todo lo sucedido en esos momentos de angustia para los jugadores y el personal del equipo argentino y la familia del 'cafetero'.

"Yo di positivo para coronavirus y me habían dado de alta el miércoles, en los exámenes todo salió bien. El sábado me convocaron y entré en los últimos minutos, nos expulsan a un jugador y había que correr más. En la primera jugada me sentí muy ahogado, pensé que era porque no había hecho nada en 15 días, empecé a respirar con la boca abierta y quise tomar aire muy fuerte y ahí me desmayé. Ahora me preparo para volver a jugar", agregó.

Un detalle que siempre ha llamado la atención del jugador es el curioso nombre que lleva, el cual no es usual de ver y sobre eso también habló en la charla con el programa radial.

"Mi papá tenía ese nombre desde hace mucho tiempo y me lo puso, salí con ese nombre hermoso. No sé de dónde salió, he buscado y lo único que he visto es una escuela de Centroamérica. Tiene todas las iniciales de los meses del año (risas)", expresó.