Álvaro Gómez: “A Jefferson Lerma le ayudé con 42 mil pesos para que viniera a probarse al Huila”

El entrenador antioqueño, hoy en el FAS, de El Salvador, fue quien le vio condiciones al volante vallecaucano y lo hizo debutar en el fútbol profesional colombiano. “Lerma tuvo una suerte grandísima”, aseguró el DT.

Jefferson Lerma fue transferido el pasado 7 de agosto al Bournemouth, de Inglaterra, en 30 millones de euros y se convirtió en la transferencia más cara en la historia del equipo inglés.

Publicidad

El volante, de 23 años, a fuerza de entrega y disciplina, ha tenido una carrera ascendente en España, y tras su participación con la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018, se le abrieron las puertas del mercado europeo.

Sin embargo, cinco años atrás, Lerma estuvo cerca de tirar la toalla y retirarse del fútbol. El vallecaucano se probó en Pasto, Once Caldas, Huila y hasta en el Bogotá F.C., del Torneo Águila, pero en ninguno de esos equipos logró quedarse.

Cuando parecía que todo estaba terminado para él, recibió una llamada que cambiaría el curso de su historia. Álvaro de Jesús Gómez, entonces entrenador del Atlético Huila, lo llamó a su natal Cerrito, para darle una nueva oportunidad.

“Lerma tuvo una suerte grandísima... En 2013 llegué al Huila y había siete jugadores lesionados, entonces lo que hice fue recurrir a la Sub 20 y les pregunté a los muchachos si conocían a alguien en sus regiones que tuviera condiciones, y uno de ellos me mencionó a Jefferson. Me dieron el número, lo llamé y le dije que se viniera a Neiva, que le daba diez días para que me convenciera”, le contó Gómez a GolCaracol.com.

Publicidad

Vea acá: ¡Oficial! Jefferson Lerma se convirtió en la compra más cara de la historia del Bournemouth

“Lerma me dijo que no tenía plata para el pasaje, y le insistí que se la consiguiera, que yo se la regresaba. Fueron 42 mil pesos lo que le di, ahora no recuerdo bien, y le dije ‘cuando sea exitoso, me paga’. Si me lo llego a encontrar le digo, a ver si recupero esa plata (risas)”, aseguró el entrenador antioqueño.

Publicidad

Álvaro de Jesús Gómez, hoy DT del FAS, de El Salvador, vio en Lerma lo que otros entrenadores no vieron, cuando el jugador fue a tocar sus puertas para mostrar su talento en la cancha.

“Era espigado, elegante para jugar, con buen anticipo, tenía vocación de marca y entregaba bien el balón. Ese principio de profundidad, que uno tanto les pide a los volantes de primera línea, lo tenía bien claro. Casi nunca entregaba mal. En el fútbol aéreo también era muy bueno. A los ocho días estaba entrenando con el grupo”, expresó.

El nacido en Cerrito, Valle del Cauca, se afianzó en el primer equipo del Atlético Huila y empezaron a llegarle ofertas de las ligas extranjeras. Sin embargo, el jugador no daba el paso para ir al fútbol del exterior.

Le puede interesar: ¿Por qué Manchester United desistió de la contratación de Yerry Mina?

Publicidad

Justamente, el último recuerdo que conserva Gómez del nuevo jugador del Bournemouth inglés fue el día en el que, siendo mánager de Jaguares de Córdoba, lo orientó para que aprovechara su cuarto de hora.

“Cuando acabó un partido entre Jaguares y Huila, recuerdo que me abrazó y me agradeció, y yo le pedí un minuto y le dije que no estaba haciendo las cosas bien, que estaba en su cuarto de hora y lo debía aprovechar. A mí me habían comentado que alguien lo estaba orientando y no le permitía irse a un club de la MLS, ni a uno de Italia. Al mes supe que aceptaron la propuesta de España”, recordó Gómez.

Publicidad

En total, Lerma disputó 93 partidos y convirtió siete goles con el Huila, seis por Liga Águila y uno por Copa Águila. A mediados de 2015 se marchó al Levante, de España, en donde empezó a escribir una historia que aún promete más capítulos.