Amargo regreso para James Rodríguez: jugó 78 minutos, en la derrota 1-0 de Al-Rayyan contra Qatar SC

Unas de cal y otras de arena para James Rodríguez. En su vuelta a las canchas en la Liga de Catar, tras un largo tiempo sin sumar minutos, Al-Rayyan perdió 1-0 contra Qatar SC, con un tanto de Sebastián Soria.

El 30 de octubre fue la última vez que el volante colombiano tuvo acción con el conjunto dirigido por Laurent Blanc. En ese entonces, dio una asistencia y fue expulsado, en la caída 1-2 frente Al-Arabi.

La sanción recibida fue de un compromiso. Razón por la que tampoco pudo estar presente el pasado 3 de noviembre, en el 0-2 contra Al-Gharafa. Sin embargo, la espera llegó a su final y este viernes reapareció.

Si bien no hizo parte del once inicial, ingresó al minuto 12, en reemplazo de Hashim Ali, quien se lesionó. La bienvenida no fue la mejor, ya que al 15', Sebastia´n Soria anotó el único tanto del encuentro para el 1-0 definitivo.

Eso sí, James Rodríguez, de entrada, sacó a relucir todo su repertorio, con cambios de frentes, centros precisos y uno que otro pase filtrado, pero sus compañeros no supieron aprovechar cada una de sus intervenciones.

De hecho, tanto fue el desespero del mediocampista cucuteño que, en un tiro libre desde casi la mitad de la cancha, no centró, sino que intentó un potente remate para sorprender al arquero Jassem Adel.