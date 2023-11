"Ana María Guzmán no podrá debutar con el Bayern Múnich femenino hasta el 1 de enero"

Ana María Guzmán es una de las futbolistas nacionales que dio el salto al fútbol de Europa, luego de figurar con la Selección Colombia femenina en las distintas categorías. La popular 'Mona' fue fichada por el Bayern Múnich femenino en el pasado mercado de transferencias, pero por problemas de temas de contratación en cuanto a la FIFA, aún no ha podido debutar con la plantilla alemana.

Para conocer cómo va la adaptación de la futbolista de nuestro país, este miércoles en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con Cisco Terreros, su representante. Reveló que su aclimatación a su nuevo club va muy bien y que le está dando 'toda' en el tema del inglés.

"Va bien, está desplegando el inglés muy bien, ya lleva un mes y medio de clases intensas, al igual que Linda; estoy muy orgullosa de las dos. Como ustedes se imaginarán un equipo como Bayern tiene jugadoras de distintas nacionales, y ellos exigen el aprendizaje del inglés, esa ha sido muestra tarea primordial y lo está haciendo muy bien. Ella se vinculó al Bayern, está entrenando con el equipo principal, pero desafortunadamente no podrá jugar hasta enero por temas de contratación en cuanto a la FIFA de la suscripción para poder jugar en cualquier competencia tanto a nivel doméstico como internacional. El 'profe' Álex me lo dijo a mí directamente: 'me gustaría poner a la 'Mona' ya como titular'. Por cuestiones legales no podrá sino hasta enero, pero ella va muy bien", afirmó de entrada Terreros.

Ana María Guzmán posa con la camiseta del Bayern Múnich femenino. @FCBfrauen

El mánager de la deportista de nuestro país no ocultó que este factor, el de no poder jugar de inmediato, le causó un poco de temor, ya que Ana María Guzmán podría perder el ritmo futbolístico que llevaba. No obstante, Terreros agregó que "ella, con mucha madurez, me dijo que lo ve (la pausa) como una oportunidad para conocer la ciudad, de crear relaciones con sus compañeras y el idioma, para que cuando llegue enero a darla con todo".

Ana María Guzmán hizo parte de la plantilla de la Selección Colombia de mayores que disputó el doble duelo de fogueo frente a Estados Unidos en territorio norteamericano.

"Con la Selección Colombia tuvo un problemita de rodilla, pero ya se la están recuperando, sigue con su proceso futbolístico; mañana (jueves) entrenará con el club; no vemos que llegue el 1 de enero para que juegue con el Bayern Múnich", concluyó Cisco Terreros.