Análisis: James, 45 minutos de libertad en la derrota de Bayern Múnich con Inter

El volante colombiano jugó justo detrás de Lewandowski y se movió a placer por todo el frente de ataque. Sin embargo, cuando salió Ribéry se quedó sin socio y sin opciones.

James Rodríguez disputó el primer tiempo del juego entre Bayern Múnich e Inter de Milán, que se llevó a cabo este jueves en Singapur. El colombiano, que se va acostumbrando a ser titular en la pretemporada del conjunto alemán, no contó con el protagonismo de partidos pasados. Dependió de la influencia de Franck Ribéry para generar opciones en ataque.

Desde el pitazo inicial se notó a un James libre para moverse por detrás del delantero Robert Lewandowski, una posición en la que pudo elegir quedarse en el centro o irse para la derecha o izquierda, siempre en función del juego que le propusiera Ribéry.

Cuando Bayern no tuvo el balón, el volante colombiano estuvo presto para presionar a Inter en la salida, inclusive se vio con la confianza para reclamar a sus compañeros por no hacer dicha presión en bloque. Su mejor cara se vio asociándose con el extremo francés, quien le habilitó con un centro que no pudo cabecear cómodamente dentro del área y salió desviado. Fue su mejor y única opción de gol.

Afianzándose poco a poco, el cucuteño también se adueñó desde los primeros minutos de los cobros de pelota quieta: los tiros de esquina por ambos costados fueron suyos, así como un tiro libre.

Tal vez en la sociedad que formó con Ribéry también estuvo uno de los aspectos a mejorar, pues con la vocación ofensiva de ambos, más la de Lewandowski, resultó difícil decidir quién debía finalizar las jugadas. Unas veces por mucho control y otras por afán e individualismo en la definición.

A la postre, Ribéry abandonó la cancha en el minuto 30 del primer tiempo debido a un golpe en el tobillo. De ahí en adelante, James se notó muy solo y sin trascendencia en la acción del equipo. Perdió su influencia en los pases y se desvaneció.

Finalmente, con el marcador en contra 2-0 (así quedó el juego) gracias a dos cabezazos del delantero de Inter Éder Martins, el capitán de la Selección Colombia se quedó en el banquillo para el segundo tiempo. Lo sustituyó Thomas Müller.

James va tomando confianza, va sumando minutos, pero también le falta mostrar que no depende exclusivamente de sus compañeros en ataque para lucir. Tiempo es lo que sobra para que lo haga.