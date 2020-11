Ancelotti: “James y Yerry están decepcionados, pero la Selección Colombia no es nuestro problema”

Carlo Ancelotti fue claro y conciso al ser interrogado por la situación que están viviendo dos de sus pupilos: James Rodríguez y Yerry Mina , quienes no escaparon de las críticas tras la decepcionante presentación de la Selección Colombia en la pasada jornada de las Eliminatorias.

“No he hablado con James sobre los resultados de la Selección Colombia porque no es nuestro problema . Solo les dimos la bienvenida a él y a Yerry. Claro que están decepcionados por los resultados, pero tenemos que enfocarnos en nuestros partidos”, señaló el técnico italiano en rueda de prensa.

Así, zafó de entrar en polémicas y no profundizó en el tema que desde hace varios días tiene como principal protagonista al mediocampista cucuteño; criticado por su desempeño y quien a través de un comunicado salió a desmentir que haya tenido enfrentamientos con sus compañeros de Selección.

Eso sí, Ancelotti se mostró complacido por la condición física en la que llegaron sus dirigidos sudamericanos que estuvieron participando de esta tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias .

“Llegaron ayer y están bien, no hubo nada malo por el viaje. Todos están bien, están un poco cansados por el vuelo, pero podemos recuperarlos sin problemas”, señaló.

Finalmente, y pensando en volver al triunfo después de tres derrotas consecutivas en el próximo partido frente a Fulham, Ancelotti no ocultó su satisfacción por poder volver a contar con el brasileño Richarlison.

“No perdimos porque él no estuviera. Si fuera defensor tal vez, pero no perdimos por que no estuvo. Ahora volverá y esperamos que aporte su mejor rendimiento, es un jugador importante”, concluyó.

