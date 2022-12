Ancelotti no quiere referirse sobre James Rodríguez: “No es nuestro jugador, no hablo del mercado” Carlo Ancelotti no quiere referirse sobre James Rodríguez: “No es nuestro jugador, no hablo del mercado”. El entrenador del Nápoles, de Italia, prefirió no hablar sobre el mediocampista colombiano, quien ha sonado para llegar al equipo que dirige, pe