Anderson Arroyo: de sus inicios en la escuela 'Picapiedras', de Quibdó, hasta el fútbol europeo

El defensor colombiano, de 18 años, fue anunciado durante la presente semana como nuevo jugador del Mallorca, de España, a donde llegó a préstamo proveniente del histórico Liverpool, de Inglaterra. El jovencito nos contó su historia.

Anderson Arroyo, a su corta edad, y su vida han sido de constantes cambios, todos ligados a esa afición y a las cualidades que tiene para jugar al fútbol y que lo ubicaron en este 2018 en el fútbol de Europa.

De la escuela 'Picapiedras' de Quibdó, en el departamento de Chocó, a Linajes. De Linajes al Boca Juniors, de Cali. Después hizo camino y le abrieron las puertas de la Selección Colombia Sub-15, Sub-17 y Sub-20 para dar el salto a Fortaleza, con el que jugó tres temporadas y que le sirvió de plataforma de lanzamiento para que Liverpool, de Inglaterra, adquiriera sus derechos deportivos y lo cediera al Mallorca, de tercera división en España.

Vea acá: El golazo de tiro libre de James Rodríguez es el mejor tanto de enero, en la Bundesliga



Pero eso no es todo. En el recuerdo quedaron las canchas de arenilla para pasar a las mejores gramillas de nuestro país y ahora de Europa; los partidos a pie limpio a calzar los mismos guayos que lucen Falcao García, Carlos Bacca o Dani Alves, su ídolo y modelo a seguir; de los días en los que el estómago estaba vacío a tener una dieta ordenada por una nutricionista.

Pero dichos sacrificios no los olvida Arroyo y por esa valora todas las cosas buenas que han pasado en su corta, pero prometedora carrera deportiva:

"Gracias a Dios se me están cumpliendo los sueños. Recuerdo aún cuando me tocaba ir a entrenar caminando, ayudar a cargar los balones o salir de la casa a las prácticas sin desayunar. Pero bueno, hay que pensar en seguir creciendo y haciendo las cosas bien", indicó el lateral derecho en charla con GolCaracol.com desde territorio español.

Lea acá: Radiografía de los 16 equipos del Torneo Águila: sus técnicos y figuras destacadas

Publicidad



En ese proceso de formación, además del respaldo de Ángel Antonio Arroyo y Soledad Córdoba, sus padres, fue encontrando ángeles en su formación, en el que el balón siempre fue protagonista.

"Mi papá trabaja en construcción y mi mamá es ama de casa, somos siete hermanos y siempre tocó dura la situación. En mi casa, nunca me dijeron que no jugara fútbol, y ahí en esos primeros años de fútbol me ayudaron los 'profes' Marino Perea, Roque Ríos, Henry Córdoba y el médico Gonzalo", contó Anderson.

Con el pasar del tiempo, para Arroyo aparecieron oportunidades con Linaje, su segundo equipo en Chocó. Fue así como una participación en un torneo en Cali rindió tan bien que los cazatalentos de Boca Juniors, cantera inagotable del Valle, lo vieron y lo convocaron para continuar dando pasos ascendentes.

Vea acá: La prensa española llenó de elogios al colombiano Luis Fernando Muriel

"Hay cosas que yo no me creo aún, como jugar con las selecciones Colombia, ir a jugar campeonatos fuera del país. Llegar a Fortaleza, comenzar a hablar del interés del Liverpool, de Inglaterra, y ahora estar en el fútbol europeo. Recuerdo cuando me regalaron mis primeros guayos, porque antes jugaba con un calzado de caucho que se usa en mi tierra, y desde que llegué a las selecciones, Nike me empezó a dar sus botines. Todo ha pasado rápido y soy muy agradecido", agregó el veloz futbolista.

Pero antes de viajar al 'viejo continente', otra parada significativa se dio en Bogotá. Lucas Jaramillo, agente del joven jugador, lo ubicó en Fortaleza, en donde la premisa es darle oportunidades a jóvenes talentos de saltar al profesionalismo colombiano.

Así, de Cali se trasladó a la capital de la República. Primero vivió en una casa hogar del club y lo mejor, aparte de la opción de estar en la gran carpa de nuestro balompié, fue que comenzó a recibir un salario.

"Me acuerdo que me daban más de un millón de pesos, tocaba manejarlos suave para tener algo en el bolsillo y además pues tratar de ayudarle a la familia. A ellos, uno siempre quisiera darle al tope. Y en lo deportivo, gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar tres años, en la 'A' y en la 'B', que era lo que quería. Allá el profesor Carlos Barato me dio muchos consejos". comentó Anderson.

Vea acá: Neymar y la rumba de su cumpleaños: acá las mejores fotos y videos del evento

A la par de estar con 'Forta' y en seguidas convocatorias a los seleccionados colombianos juveniles; la partida a Liverpool se empezó a materializar desde hace un par de temporadas. "Jugamos un torneo en Chile con la Sub-17 de Colombia y ahí me vieron, empecé a ir a Inglaterra, ese fue otro motivo de felicidad para mí y para mi familia. Al principio y aún, me da duro el frío; pero gracias a Dios se dieron las cosas y pude firmar con un equipo tan grande como ese", agregó con orgullo el futbolista nacido el 27 de septiembre de 1999.

Lea acá: Novela amorosa entre presidente y jugador causó revuelo en Paraguay

"Todo esto lo tomo con alegría, pero con compromiso y fe. En Mallorca quiero ayudar mucho al equipo, hacer las cosas y estar atento a lo que los profesores me digan y recibir las órdenes que me den. Sé que vienen mucha más cosas buenas para mí", finalizó Anderson Arroyo, otro talento del fútbol colombiano que espera pulirse en Europa, al lado de los mejores del mundo, y continuar escribiendo su historia, hecha a base de humidad, esfuerzo y sacrificio.