Anderson Arroyo: "FC Andorra es un club que cada día que pasa crece más, por eso me decidí a venir"

El defensa colombiano Anderson Arroyo, de 23 años, que pertenece al Liverpool inglés, cumplirá una nueva cesión en el Andorra, con opción de compra en caso de que el equipo suba a la Primera división española.

"Me decidí por el Andorra porque me gusta mucho el estilo de juego", aseguró el jugador de Quibdó, que militó la temporada pasada en el Deportivo Alavés.

El jugador formado en el Fortaleza fichó en 2018 por el Liverpool, pero ha encadenado cesiones desde entonces.

"El Andorra es un equipo que le gusta arriesgar y salir a presionar al rival. Por eso me gusta. Por tanto, ha sido una decisión muy acertada venir aquí", señaló.

El colombiano lucirá el dorsal 22 y llega al Andorra, en principio, para jugar de defensa central.

Esa posición la tiene bastante poblada el técnico Eder Sarabia con Mika Mármol, Diego Alende, Adrià Vilanova, Álex Pastor y Diego González.

"Siempre me preguntan en qué posición me siento más cómodo y yo siempre respondo lo mismo, es decir, tanto de central como de lateral. Me da igual. En los dos facetas que me tocará jugar tendré que defender y me siento cómodo en las dos", comentó en declaraciones al club.

"Puedo aportar velocidad y con el balón me siento muy bien. Por eso vengo aquí. Este es un club que cada día que pasa crece más", sentenció el colombiano.

Cabe resaltar que el futbolista 'cafetero' tuvo su última experiencia profesional en el Deportivo Alavés, ahora, después de que el FC Andorra y Liverpool hayan llegado a un acuerdo por la sesión del jugador, que llega en condición de préstamo, Arroyo espera demostrar condiciones y ganarse un lugar dentro del onceno titular.

Con amplia experiencia en el fútbol internacional, Anderson iniciará una nueva temporada en el 'Viejo Continente', donde ya sabe lo que es jugar en el fútbol de España y República Checa.