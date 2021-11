Andoni Iraola avisó a Falcao para el partido contra Real Madrid: “Ser certero en las ocasiones”

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este jueves que es "imposible quedarse con un solo jugador" del Real Madrid, al que visitan esta jornada en el Santiago Bernabéu, y dijo que los que están "desequilibrando más" los partidos son el francés Karim Benzema y el brasileño Vinicius Júnior.

Tras la victoria contra el Barcelona la pasada semana, el Rayo Vallecano espera repetir la gesta frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

"Cuando juegas en un campo de estos, siempre sueñas con poder sacar algo y hacer bien las cosas, que vayan un poco de tu lado. Vamos a hacer lo que podamos y no sabemos si con eso nos va a dar. Tenemos que hacer lo que podamos. Tenemos que acercarnos a esa versión buena del equipo, que creo que es competitiva, para ponerle las cosas difíciles al Real Madrid. Si nos va a dar o no para sacar algo en el Bernabéu, no lo sabemos", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

"Son partidos completamente distintos por el escenario o por cómo juega el rival. El hecho de jugar en casa nos da el apoyo de nuestra afición, que no lo vamos a tener, desgraciadamente. Jugar en el Bernabéu, en un campo más grande, con más espacios, más ida y vuelta, te pueden hacer mucho daño las transiciones. Lo tenemos que controlar mejor", comentó.

El técnico vasco dio las claves para poder sacar algo positivo del estadio Santiago Bernabéu, dónde aún no ha perdido el Real Madrid en Liga esta temporada.

"No es cuestión de hacer una o dos cosas bien para poder frenarles. Hay que hacer muchas cosas bien y equivocarte muy poco. Es un equipo que cuando le dejas hacer y encuentra sus momentos de brillantez, que tienen en todos los partidos, sean más o menos duraderos, son diferenciales", señaló.

Iraola manifestó que es "imposible quedarse con un solo jugador" el Real Madrid porque son "de los mejores del mundo en su posición".

"Quizás los que últimamente están desequilibrando más los partidos son Benzema y Vinicius, en cuanto a números y desequilibrio, pero prácticamente en todas las posiciones tienen jugadores de elite", apuntó.

Dieciocho veces se han enfrentado en Liga en el estadio Santiago Bernabéu Real Madrid y Rayo, con un balance de quince victorias para el conjunto blanco, entre ellas los últimos nueve duelos, pero la única vez que venció el conjunto vallecano, el 21 de enero de 1996, la derrota le costó el puesto al entrenador argentino Jorge Valdano.

"14 años tenía. No me acuerdo qué estaría haciendo, pero es verdad que son escenarios donde ganar es muy complicado y seguro que las estadísticas de otros equipo también así lo dicen. Al final, te puedes pasar un montón de años sin ganar en un campo de estos y tienen que pasar cosas un poco a tu favor", subrayó.

"Tienes que estar acertado en las áreas, no cometer errores de valor gol, ser certero en las ocasiones, pero sobre todo tienes que dar tu nivel máximo. Todo lo que no sea dar nuestro nivel, o cerca de nuestro nivel máximo, te limita mucho y hace muy difícil el poder competir allí. Al final nosotros tenemos que pensar en lo nuestro y confiar en que ellos no tengan su mejor día", finalizó.