Andoni Iraola, DT de Rayo Vallecano: "Con Falcao García no había ningún sentido de arriesgar"

Valencia y Rayo empataron en Mestalla en un encuentro en el que el equipo local puso las oportunidades de gol, especialmente en la segunda parte, y el conjunto madrileño el fútbol. Además del resultado, la noticia se dio con la ausencia del colombiano Falcao García.

Sobre ese particular, habló después del compromiso el técnico Andoni Iraola. "Falcao ha entrenado bien pero ayer sintió que no iba del todo bien. Ha querido viajar pero no había sentido de arriesgar", dijo el entrenador.

Iraola agregó que "él marque cuando podemos contar con él, iba evolucionando bien pero está en los plazos previstos".

El 'Tigre' se lesionó frente al Real Madrid, no pudo viajar a la convocatoria de la Selección Colombia para la Eliminatoria Sudamericana al Mundial Catar 2022 y volvió con Rayo para ser suplente contra Mallorca, en la fecha pasada.