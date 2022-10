Andoni Iraola sobre la ausencia de Falcao: "Tiene una pequeña roturita en el isquiotibial"

Luego de ser protagonista en el empate de Rayo Vallecano contra el Atlético de Madrid , en el estadio Metropolitano, Radamel Falcao estuvo ausente en la goleada por 5-1 de los de Vallecas, frente a Cádiz, por la jornada 11 de la Liga de España .

Frente a los 'colchoneros', Falcao García fue inicialista y completó los 90 minutos del encuentro, algo que no ha sido frecuente últimamente, ni en Selección Colombia. Y es que después de su gran actuación, el 'Tigre' se visualizaba como uno de los jugadores importantes para enfrentar a Cádiz por la jornada 11 del rentado español, pero horas antes del partido, no apareció en la lista de convocados, por lo cual no pudo estar en el triunfo del cuadro madrileño.

Publicidad

Luego del encuentro, el entrenador Andoni Iraola se refirió al por qué de la ausencia del colombiano en el partido: "Al final Falcao acabó el otro día muy cargado contra Atlético de Madrid, por lo que lo hemos tenido los dos días siguientes haciendo recuperación y ayer (viernes), pues la idea era que entrenara y que lo pasa es que salió entrenar y veía que, bueno, se notaba algo atrás".

Y prosiguió: "No sé si, ahora haremos pruebas, pero tiene una sobrecarga, pensábamos que era una sobrecarga que podría permitirle jugar contra el Cádiz, quizá no todo, pero sí algunos minutos. De todas maneras, se ha hecho daño, tiene una pequeña ‘roturita’ en el isquiotibial y bueno, confiar que sea lo menos posible y ahí ya se retiró enseguida nada más al empezar el entreno y vimos que no podía no podía participar”, concluyó el español.

El próximo partido de Rayo Vallecano será frente al Sevilla, el sábado 29 de octubre, por la jornada 12 de la Liga de España.