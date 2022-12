Andrés Amaya, de vender plátanos a estar entre los 60 mejores jugadores jóvenes del mundo

El delantero es el único colombiano que integra la lista de los 60 mejores jugadores jóvenes del mundo que hizo ‘The Guardian’. GolCaracol.com habló con él sobre sus inicios y su actualidad. Esta es su historia.

Nació en Barrancabermeja (Santander) el 24 de abril de 2001, pero al año de nacido sus padres decidieron mudarse a Antioquia, donde Andrés forjó su carácter, y sobre todo, su talento con la pelota.

El 8 de marzo de 2017, la vida le cambió a Andrés Amaya, quien, con 16 años, debutó con el equipo profesional del Atlético Huila.

Las bendiciones para este futbolista formado en Urabá, no han dejado de llegar desde entonces, y así se lo contó a GolCaracol.com en esta entrevista.

¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

‘’Me formé en Urabá donde comencé en serio esto del fútbol. De ahí salté al Atlético Huila donde fui a prueba con el equipo Sub-20. El ‘profe’ Oswaldo ‘Sombra’ Durán fue quien me metió. Me probó cinco minutos y me sacó enseguida. Me dijo que ya había pasado que buscara los papeles, que no entraba más porque me lesionaban’’.

‘’Luego arranqué con el equipo Sub-15 y quedé goleador y campeón, lo mismo con los Sub-17. Cuando me iban a ascender al equipo Sub-20 me dijeron que no, que me iba directo a la profesional’’, recordó el jugador.

¿Cómo recuerda su infancia en Urabá, Antioquia?

‘’Mi infancia fue dura, mis padres no tienen trabajo, sino que salen todos los días a rebuscarse la plata. Ellos se separaron y fue un golpe duro para los seis hermanos. Pero aquí seguimos luchando, trabajando todos por conseguir sustento. Yo ahora solo me dedico al fútbol’’.

¿Vivió situaciones duras para poder conseguir su sueño?

‘’Antes salía a las bananeras a ganarme cualquier peso. Yo me ponía incluso a vender plátanos. A veces nos poníamos a trabajar allá para que nos dieran alguito de dinero y así era como me iba para los entrenos’’.

¿Qué pasó por su cabeza al debutar y marcarle también un gol a Atlético Nacional?

‘’Estaba muy feliz. En el partido estaba bloqueado, apenas entré el profesor Dayron, quien me subió, me dio la confianza al igual que mis compañeros. Yo la verdad siempre pienso en mi familia, que debo seguir así, para sacarla adelante’’.

¿Algún experimentado que lo haya guiado en este paso al profesionalismo?

‘’En Huila cuando estaban ‘Pecoso’ Correa y Mayer Candelo me apadrinaron. Me aconsejaban que trabaje callado y con esfuerzo, que con eso es como uno va a llegar lejos. Siempre estuvieron ahí para mí’’.

¿Lo felicitaron mucho tras el gol de la victoria frente al cuadro ‘verdolaga’?

‘’Demasiado, en las redes. No sé ni de donde sacaban mi número (risas). Me llamaban de todos lados. Uno estando tan joven y que lo tengan presente le da mucha felicidad’’.

¿Qué metas se plantea?

‘’Quiero jugar en el Real Madrid y vestir la camiseta de la Selección Colombia es algo que siempre he querido’’.

¿Cómo recibió la noticia sobre su presencia en los 60 mejores jugadores jóvenes del mundo?

‘’Muy feliz y sorprendido. La verdad yo estaba en el entreno y cuando salí, una periodista se acercó y me contó. No lo podía creer. Pero la verdad no he ganado nada, debo seguir demostrando cada día. No espera un paso así tan temprano en mi carrera. Le agradezco mucho a Dios’’.

