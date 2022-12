Andrés Felipe Roa, el pedido de Gustavo Alfaro para Boca Juniors, según medios argentinos

El colombiano juega en Huracán, y ya fue dirigido por el entrenador actual del elenco ‘xeneize’. Sin embargo, el elenco ‘Globo’ haría efectiva la compra del jugador al Deportivo Cali, dueño de los derechos deportivos del volante.

Andrés Felipe Roa es el nombre más sonado en las últimas horas en Argentina, ya que medios de ese país manifestaron el deseo de Gustavo Alfaro de poder fichar al jugador colombiano.

En ‘Fox Sports Argentina’ mencionaron que “Alfaro ya manifestó en una reunión con los dirigentes de poder empezar a negociar con el colombiano, él lo conoce, y el préstamo de Roa en Huracán termina en junio, porque el pase es del Cali”.

Sin embargo, el medio destacó que el elenco ‘Globo’ tiene la primera opción de compra, sin embargo, los ‘xeneizes’ “comenzaron a ver si pueden contratar antes, los servicios del mediocampista”.

Posterior a eso, este lunes, Andrés Felipe Roa atendió a los medios de comunicación argentinos y habló sobre el supuesto interés de Boca Juniors.

"Yo la verdad no tengo en claro si eso real o no. Yo estoy acá en Huracán, pendiente en lo que pasa acá. No es momento de pensar en lo que va a pasar después. Desde Huracán me dijeron que ya hablaron con el Cali para comprar mi pase", fueron las declaraciones recogidas por “El Ojo del Huracán”.

