Andrés Felipe Roa: "Juan Fernando Quintero tiene una calidad impresionante"

El volante colombiano fue noticia tras su gol en la victoria 3-0 de Huracán sobre Banfield y por eso ha sido habitual que los medios argentinos lo tengan como invitado en espacios radiales.

Andrés Felipe Roa se va adaptando poco a poco en el Huracán, de Argentina, al que llegó a mediados del mes de agosto pasado tras salir del Deportivo Cali.

Incluso, el volante de creación ya despertó elogios por su condición técnica y visión de juego. Además, ya marcó su primer gol con el equipo que dirige el profesor Gustavo Alfaro.

Con cierto protagonismo en el balompié argentino, Roa ha llamado la atención de la prensa argentina.

Este miércoles, el exjugador del Cali habló con el espacio radial 'Crack Deportivo' y de entrada expresó sus deseos de ser tenido en cuenta en la Selección Colombia.

"Trabajo para estar en la Selección, siempre me gusta representar a mi país, tengo un bonito reto porque tengo una disputa con grandes futbolistas. El que me llevó fue Pékerman (José) y pensé que iba a continuar, me sorprendió su decisión y es una lástima su salida", afirmó Roa.

El número '10' de Huracán también se refirió al buen suceso de Juan Fernando Quintero, actual figura de River Plate y del seleccionado colombiano.

Así manifestó que "Juanfer' "tiene un potencial grande y lo demostró, cuenta con una calidad impresionante. En Colombia se habla muy bien de él, en el Mundial demostró que tiene las condiciones para seguir con la camiseta de nuestro país y esperemos que siga así".

Andrés Felipe Roa finalizó hablando de su proceso en Huracán: "Tenía poco conocimiento de mis compañeros y del fútbol del equipo; pero me encontré con un gran grupo humano, profesionales y excelentes jugadores. Tenemos un gran plantel y esperamos potenciarnos".