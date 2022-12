Andrés Felipe Roa: "Me emocionó mucho que los hinchas de Huracán me aplaudieran"

El volante colombiano habló de su debut oficial con el equipo que dirige el profesor Gustavo Alfaro, en el empate 0-0 frente a Boca Juniors. El exCali jugó 81 minutos y dejó una buena imagen.

Andrés Felipe Roa debutó oficialmente el domingo pasado con la camiseta de Huracán, de Argentina, en la igualdad sin goles con Boca Juniors, en la tercera fecha de la Superliga de Argentina.

Los comentarios tras la primera aparición del volante, formado en la cantera del Deportivo Cali, fueron positivos y desde ya los hinchas se ilusionaron con el aporte que pueda dar Roa en este torneo.

Lea acá: Luis Díaz y Víctor Cantillo, en diligencias de visado para viajar con la Selección Colombia

Este lunes, el colombiano entregó su balance y sus impresiones de lo sucedido frente a los 'xeneizes'.

"Me emocionó mucho que me aplaudieran (los hinchas de Huracán). Eso me motiva mucho, es bueno que valoren el esfuerzo. Y sí, me sorprendió la verdad’, le dijo Roa al programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados

‘’El técnico (Gustavo Alfaro) me dijo que íbamos a trabajar fuerte en mi mentalidad y que el partido contra Boca era una prueba para ello’’, agregó el jugador de 25 años.

Andrés Felipe Roa también se refirió a su salida del Cali, equipo en el que tuvo momentos buenos, regulares y malos.

Lea acá: Juan Carlos Osorio, el primer candidato para suceder a José Pékerman en la Selección Colombia

"Yo creo que después de un tiempo, la mente se cansa. Necesitaba la oportunidad de ir a otra parte. Es un lindo nuevo reto en mi carrera", finalizó.