Andrés Felipe Roa: “Viví momentos muy duros en Cali, necesitaba un cambio, no quería seguir”

El mediocampista de Huracán, de Argentina, le aseguró a GolCaracol.com que su último tiempo en el cuadro vallecaucano le sirvió para madurar y cambiar de mentalidad. “No salí como quería de allá”, sostuvo.

Andrés Felipe Roa tocó el cielo hace tres años luego de anotar el gol del último título del Deportivo Cali en el fútbol colombiano.

Aquel 7 de junio de 2015, el mediocampista nacido en Sabanalarga, Atlántico, se comenzó a convertir en una de las grandes promesas del país.

Incluso, un año después, cumplió el sueño de ser convocado por José Pékerman para integrar la Selección Colombia, que se quedó con el tercer lugar de la Copa América Centenario.

“Son esos momentos en los que la vida te demuestra que esto es lo tuyo”, le comenta Roa a GolCaracol.com desde Argentina, a donde llegó este semestre para ponerse la camiseta de Huracán, luego de casi un año en Cali en el que pasó de la gloria a las críticas. Llegó el bajón futbolístico y los minutos de juego era cada vez menos.

Parecía una relación terminada la del jugador y el Cali. Su salida era inminente y las dudas sobre su nivel se mantenían. Pero apareció el voto de confianza desde Argentina. Y, Roa, parece haber respondido de gran manera a esto con buenas actuaciones en Huracán, su nuevo club y su más reciente ilusión.

Al ‘globo’ llegó para este semestre pedido por el técnico Gustavo Alfaro. De inmediato se puso la ‘10’ y en 506 minutos jugados, repartidos en seis partidos -todos como titular-, ya ha anotado dos tantos.

¿Qué cambió en la vida de Andrés Felipe Roa?

“Necesitaba un cambio de aire. Fue importante y fundamental para poder levantar mi nivel. Todo lo que viví en mis últimos semestres en el Cali me sirvió para madurar en muchos aspectos y por eso llegué a Argentina con otra mentalidad. Esperemos que las cosas sigan de la mejor manera”.

¿Cuáles fueron esos malos momentos en el Cali?

“El semestre que pasó tuve poca participación, muchas veces mi actuación no fue la mejor y por eso necesitaba un cambio. No salí del Cali como quería, ni como me lo propuse”.

¿Hubo algún momento que lo haya marcado más que otro?

“No te voy a mentir que hay momentos en los que uno pasa que dan rabia y no quiere seguir más. El más difícil fue cuando perdimos la final contra Nacional en 2017. Después de ahí yo no quería estar allá, no quería seguir. En el Cali no es fácil, viví cosas muy complicadas, pero todo eso me ha hecho más fuerte”.

¿Se arrepiente de algo que haya hecho hasta ahora?

“No, de nada de lo que he hecho, porque yo creo que todo lo que he vivido es por un propósito. A veces no entiendo porqué me suceden ese tipo de cosas, pero han sido para mejorar y crecer, nada me ha pasado para mal y voy por un buen camino, espero seguir cosechando triunfos”.

¿Cómo se da su llegada a Huracán, había más opciones?

“No habían más opciones. Surgió al último momento. Yo ya había dicho que me quería ir y cuando apareció lo de Huracán y que el ‘profe’ (Gustavo) Alfaro estaba interesado en mí, no lo pensé dos veces”.

¿De qué manera lo recibió Alfaro?

“Hablé con él antes de firmar el contrato. Me dijo que estaba contento, me habló del fútbol argentino y de lo que quería de mí para el equipo. Siempre me pide entrega y compromiso. Hay que estar bien de la cabeza para afrontar de la mejor forma este reto, pero uno se va contagiando de la manera en la que se vive el fútbol acá y va adaptando esas cosas para su juego”.

¿Ha compartido con alguno de los futbolistas colombianos que están en Argentina”

“Me habló con todos, pero con los que más comparto es con Rafael Santos Borré y Frank Fabra. Hemos salido un par de veces a comer. Tenemos una gran amistad”.

¿Y cómo lo ha tratado Argentina?

“Aquí recibo otro tipo de comentarios. La gente me ha tratado muy bien, hasta el momento solo he recibido elogios, por lo que espero retribuirles con lo mejor de mi trabajo”.

¿Ve cerca la posibilidad de volver a ser llamado a la Selección Colombia?

“La verdad no pensé que me fueran a llamar, aunque es una ilusión que siempre va a estar. Todos tenemos ese anhelo, pero hay que tomarlo con calma y ratificar lo que se está haciendo en Huracán”.

¿Cuáles son sus objetivos?

“Estoy a préstamo por un año con opción de compra. Sueño con seguir en Huracán, no sé cuánto tiempo, y de acá salir para Europa, que es mi mayor deseo”.

