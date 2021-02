Andrés Ibargüen confesó la 'pesadilla' que vivió en sus últimos momentos con el América, de México

Como en una novela de suspenso y drama, Andrés Felipe Ibargüen , reveló en una entrevista la 'pesadilla' que vivió en el América de México , dónde incluso lo 'amenazaron' con no dejarlo jugar.

Porto tendrá que arreglársela sin ellos: Luis Díaz y Mateus Uribe recibieron una fecha de sanción

Todo inició con una lesión que lo sacó del onceno inicial, en el cual ya se había establecido, y como si fuera poco, a esto se le sumó el contagio de coronavirus, lo cual lo alejó por un mayor tiempo del equipo.

'Pikiña' logró gambetear estos obstáculos, volvió a entrenarse con el plantel y fue tenido en cuenta para los partidos. Pero fue entonces cuando llegó la 'amenaza'.

"Después de la lesión empecé a tener minutos desde el banco. Luego con la decisión de que relativamente no me iban a poner si no hacía lo que ellos decían." afirmó el ex Atlético Nacional en una entrevista con 'Fox Sports'.

¡Johan Mojica salió lesionado y Elche entró en crisis! Celta de Vigo los goleó 3-1 por La Liga

Publicidad

La exclusión del extremo colombiano continuó con el tiempo, sin embargo, el se siguió entrenando y creyó que sus oportunidades mejorarían con el cambio de entrenador con el equipo. Sin embargo, la realidad fue otra.

"Viene un técnico nuevo, de pronto puede que trabajando pueda tener la oportunidad. Estoy en el primer partido y después veo como que de la noche a la mañana desapareces", agregó.

Ibargüen llegó al Santos Laguna, después de su pasó por las 'águilas', equipo con el cual disputó 81 partidos, marcó 13 goles y realizó 8 asistencias.

Iván Vélez: “Uno después de un partido no duerme, yo me tomaba cinco pa’ la sed...”