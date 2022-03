Andrés 'Manga' Escobar clama por ayuda y dice que se quedó "en la calle" en Islandia

Andrés 'Manga' Escobar atraviesa días complicados en Islandia, luego de que fuera acusado por presunto abuso sexual en el país europeo, desde hace unos meses.

Ahora, el jugador clama por ayuda en medio de la difícil situación que está viviendo en el 'viejo continente', algo que no se esperaba cuando arribó allá.

"Estoy en la calle esperando ayuda de mi gobierno, me han sacado del apartamento no puedo trabajar, no puedo volver a mi país pues la policía me ha quitado mi pasaporte en septiembre del año pasado", indicó en su cuenta de Instagram.

Además, agregó: "Se me agotaron los recursos pues ya he gastado más de 40.000 dólares en este país del cual soy preso, me están obligando a pagar 70.000 dólares por la investigación de un caso por un crimen que no cometí".

"Llevo esperando 6 meses a que se resuelva el caso y faltan 8 meses más para hacer una apelación, han violado todos mis derechos como ser humano esto es peor que estar en una cárcel. Buscaré donde pasar la noche de hoy , me están matando de la manera más dolorosa", concluyó.