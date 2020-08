Andrés Perea, de salir de Atlético Nacional a disputar el título de MLS con Orlando City

Llegó este año al Orlando City, pero por la pandemia del coronavirus no había podido debutar. Sin embargo, en la atípica ‘MLS is Back’, el mediocampista colombiano Andrés Perea, hecho en Atlético Nacional, sueña con tener minutos en ese decisivo juego a dixputarse este martes, a partir de las 7:30 p.m.

Perea Castañeda, volante con procesos en Selecciones Colombia juveniles e hijo del exfutbolista Nixon Perea; cuenta con la confianza del entrenador Pareja y, pese a que no es de los titulares, el jovencito siempre es recambio en el club violeta. Prueba de ello es que ha entrado en los ocho partidos de la presente liga.

Concentrado en uno de los hoteles de Disney World, el volante atendió a GolCaracol.com y habló de cómo palpitan él y sus compañeros el trascendental juego que, de ganar, significaría el primer título de MLS para el Orlando.

¿Cómo se encuentra usted de cara a la final?

“Muy contento. Esto es muestra del crecimiento que he tenido en los ocho meses que llevo acá, a pesar del año complicado que hemos tenido, seguimos trabajando y vamos por buen camino. Ya estoy concentrado en lo que será el partido contra Portland. Lo bueno también es que este grupo es de experiencia, con jugadores que saben disputar finales y que han jugado en ligas importantes; ellos nos ayudan mucho a nosotros los jóvenes”

¿Qué destaca usted del entrenador colombiano Óscar Pareja?

“El profe Óscar se ha encargado de meternos en la cabeza que tenemos las condiciones para estar donde estamos y para triunfar. Le ha cambiado la mentalidad a la institución. También hay que recalcar que ellos me abrieron las puertas del equipo y me ayudaron a entrar rápido para entender las características de juego de la MLS. Me ha ayudado a mejorar como persona y como futbolista. Hay una conexión especial, un ‘feeling’. Él me ha respaldado y me ha dado la confianza que todo jugador necesita”.

¿Cómo le ha ido con el tema de la concentración durante tantos días?

“En lo personal no me ha dado tan duro porque yo vivo solo acá. He estado acostumbrado a estos tiempos largos por Selección Colombia. No le he dado mucha importancia a esto, me parece hasta chévere. Pero igual después de 46 días uno se cansa de ver las mismas caras y uno quisiera estar solo en la habitación, descansar; pero son cosas que hay que sacrificar. Para mí es algo bueno porque también comparto con grandes jugadores. Siempre hay verle el lado positivo a las cosas”.

Y a propósito de grandes jugadores, ¿cómo le va con Nani?

“Es una experiencia muy bonita. Hace tres o cuatro años no me imaginaba que iba a estar jugando con uno de los mejores jugadores de Portugal. Esto ha sido para bien, no solo en lo deportivo y en lo físico, sino en lo mental; es extraordinario. Él es alguien que estuvo en el más alto nivel, pero también es impactante ver cuando él cuenta sus anécdotas con su selección, en el Manchester United en Champions, Me dice que con trabajo se pueden lograr muchos sueños. Es una cosa de locos. Y no solo él, también es el caso del arquero peruano Pedro Gallese”.