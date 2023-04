Andrés Perea y su gran deseo a futuro: "para nadie es un secreto que sueño con regresar a Nacional”

Una de las grandes figuras colombianas que ha generado gran reconocimiento en el fútbol americano con goles y buenas presentaciones es Andrés Perea Castañeda, quien después de debutar y forjar su carrera como futbolista profesional en Atlético Nacional, viajó directamente a la liga de dicho país para encontrar su lugar en el mundo, al punto de ser convocado por la Selección mayor de los Estados Unidos; fruto de su esfuerzo, talento y dedicación.

En una charla exclusiva con Gol Caracol, el actual mediocampista de Philadelphia Union se refirió acerca de sus inicios, su presente y los varios sacrificios que ha tenido que pasar para llegar a ser la persona y profesional de hoy en día. En este inicio de temporada, el jugador del colombo americano ha disputado seis encuentros con una marca goleadora de tres anotaciones; uno por la liga y dos en la CONCACAF Champions League.

Frente a este gran inicio, Perea se mostró muy motivado: “la verdad el equipo ha venido trabajando fuerte, ahora en lo personal estoy muy contento por esta nueva etapa que estoy viviendo. Empezar con gol es algo muy positivo, en una posición como la mía y en la que he venido trabajando durante muchos años acá en la liga te llenan de confianza, te da un plus y te da más oportunidades para tu carrera”.

Con una nueva cultura y todo lo que implica con su arribo de Estados Unidos, más allá de nacer en dicho país, Andrés no ve al inglés como un gran problema, ya que es su herramienta de trabajo diaria, que ha podido aprender y mejorar gracias a los colegios en los que estuvo que le brindaron dicha posibilidad. Frente al cambio de liga y país el mediocampista siente que hay grandes diferencias, pero el cambio fue positivo para él en diferentes aspectos.

“La liga norteamericana es una liga que viene creciendo mucho, que viene trayendo jugadores que han tenido experiencia y carreras importantes; en cuanto a lo futbolístico es una liga muy fuerte e intensa, donde gran parte de juego es el aspecto físico y las transiciones, mientras que en Colombia la característica es la calidad y el jugador técnico. En cuanto a lo económico, al ser una moneda fuerte como lo es el dólar tiene mejor infraestructura y beneficios para los jugadores”, dijo Perea.

Su llegada a territorio americano implicó muchas cosas, siendo su llamado a la selección nacional en la categoría mayor de lo más importante, a pesar de haber hecho procesos con Colombia en divisiones menores: “Cuando decidí jugar para Estados Unidos, como todo en la vida, recibes críticas cuando lo haces bien, cuando lo haces mal, cuando estás en un buen momento, cuando estás en uno malo, cuando tomas una decisión o cuando la dejas de tomar; es de esas oportunidades que tienes que tomarla ahora o nunca tomarla”.

“Estoy contento con mi decisión y sigo firme, fue difícil, pero no dejo de ser lo que soy, una persona que nací acá, pero me crié en Colombia”, afirmó el actual jugador de Philadelphia Union, además de expresar que, junto al sueño de jugar una Copa del Mundo con Estados Unidos (que será sede el próximo certamen orbital), desea volver a vestir los colores de Atlético Nacional: “Para nadie es un secreto que Atlético Nacional y la hinchada es una de las cosas más bonitas que tiene el club”.

“Para mí como jugador cuando era joven que tenía 16, 17 años, ver un estadio lleno, mirar que tienes cuarenta mil personas gritando no es algo normal para ti, cuando llegas aquí notas que es algo diferente; ver ese espectáculo ver la hinchada, los extintores en el Atanasio y esa magia que hace lo bonito del fútbol”, citó Perea.

Referente a la importancia de su familia en todo el proceso, Andrés ha afirmado que son parte importante en su vida, a pesar de la distancia, ya que ahora viven en Colombia: “Mi familia ha sido un pulmón fundamental en ese proceso que es mi vida, que es el fútbol, más que todo mi papá porque desde pequeño me inculcó y me formó por el camino que yo necesitaba, hasta el día de hoy, mi papá es la primera persona que llamo después de los partidos, juegue bien, mal, haga gol, lo que sea”.

“Ha habido muchos sacrificios que han valido la pena porque he logrado muchas cosas y la vida y el fútbol me han recompensado, pero yo me perdí muchas etapas de mi vida. Estar acá un año sin ver a tu mamá, perderte cumpleaños, fechas especiales; a mi hermana menor me perdí la primera comunión, los quince y todo ese tipos de cosas. A veces que necesitas de un abrazo de tu madre; esos son los sacrificios más grandes de esta profesión”, sentenció el jugador.

A pesar de los logros y varios sueños cumplidos antes de convertirse en jugador profesional, Andrés Perea Castañeda afirmó que esos sacrificios han valido la pena, pero siguen muy presente en él: “Algunos de esos momentos duelen, se siguen viendo las fotos, esperando y decir ojalá hubiera podido estar acá”, sin embargo, toma con gracia las experiencias que le han pasado y las deja como anécdotas de vida, así como cuando no pudo hacer parte en la despedida de su colegio.

“Cuando yo estaba en once siempre platiqué con mis amigos de la excursión y demás, pero llegó el día y me llamaron a Selección Colombia, entonces toda la plata que pagué, lo que organicé, planeé obviamente no se pudo hacer, evidentemente llegó algo mucho mejor, pero hasta el día de hoy hablo con mis amigos y recordamos la anécdota”, concluyó el mediocampista.