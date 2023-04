Andrés Reyes, de Puerto Tejada a Nueva York: el defensa que sueña con un lugar en Selección Colombia

Con procesos en Selección Colombia Sub-20, donde se hizo un nombre, y con pasado en Atlético Nacional, el joven de 23 años, Andrés Reyes, atendió a Gol Caracol desde Nueva York, donde juega con los NY Red Bull de la MLS, para hablar de su presente en suelo norteamericano y de su historia en el fútbol.

No fue fácil hacerse un lugar en el balompié, pero el zaguero central oriundo de Puerto Tejada siempre tuvo disciplina, constancia, hizo sacrificios personales y siempre quiso resaltar desde los entrenamientos y partidos para lograr ser profesional.

Además, en su charla con este portal, contó su proceso en el fútbol colombiano y ahora a nivel internacional, pero dejó claro que su gran sueño es consolidarse en la Selección Colombia de mayores, y se emociona cada vez que habla del tema. De hecho, en enero para el partido preparatorio frente a Estados Unidos, estuvo convocado por Néstor Lorenzo, quien lo tiene en la mira.

¿Cómo se siente en Estados Unidos?

“Me encuentro bien, tranquilo, disfrutando este proceso acá. Desde que llegué me he sentido muy bien, feliz de todo lo que vivo acá, todo ha sido muy chévere. Primero llegué a Miami, allá la vida todo latino se va a sentir como en su país natal, por el idioma, la cultura puede ser muy similar”.

¿Y en el fútbol cómo le fue en su adaptación?

“En cuanto al fútbol mi primer año en Inter Miami fue un poquito extremo, porque acá el fútbol es más rápido, más aguerrido, te encuentras con algo diferente a lo de Colombia. Ya en New York, la vida diferente me tocó aprender a hablar inglés. En el equipo tienen otra idea de juego, me tocó acostumbrarme rápidamente, los primeros tres meses fueron muy duros, porque la metodología era distinta, pero me acoplé rápido y me ha gustado mucho la vida aquí y la liga”.

¿Qué tan importante ha sido ser parte de la Selección Colombia Sub-20?

“Sí, la verdad yo me acuerdo una vez, que fui a hacer una prueba a Nacional y no me dejaron, y yo estaba con unos compañeros y les dije que yo sería algún día de Selección Colombia, y la primera vez que me llamaron encontré ese video y hasta me dan ganas de llorar contando esto, porque lo decía y verlo después fue lindo para mí. Ese proceso me ayudó muchísimo, a nivel de Selección te encuentras con los mejores y te ayuda a mejorar. Jugué el Centroamericano donde quedamos campeones, el Sudamericano y el Mundial que fue la mejor experiencia que uno puede tener. Eso me ayudó muchísimo para hacerme un nombre”.

¿Ahora el sueño es la de mayores?

“Claro, ahorita con el llamado que tuve uno no debe agachar la cabeza porque uno está joven, es seguir trabajando Porque esa oportunidad puede llegar. Es lo que yo quiero, llegar ahí y mantenerme que es lo más importante. Fue este año la convocatoria, a principio de año, uno de los dos primeros meses, en California, en el amistoso contra Estados Unidos”.

¿Cómo es el trabajo de Néstor Lorenzo?

“Creo yo que esta liga ha ido creciendo mucho a nivel futbolístico, se está volviendo llamativo, y no hablé mucho con el profe, pero uno ve los trabajos, la manera de expresarse. Uno va cogiendo la idea de él, eso es lo más importante y eso ayuda a caber en el grupo. El trabajo es lo que te va a llevar a estar ahí”.

¿En qué ha mejorado Andrés Reyes en su forma de jugar?

“Hablando en el tema futbolístico he mejorado en ser más agresivo, lo he tenido siempre pero cuando llegué aquí a Nueva York se despierta más ese carácter en ese sentido. Acá te toca correr sí o sí. He mejorado muchísimo y que eso es lo que más lo acerca a uno al fútbol europeo”.

¿Fue difícil el rápido paso de Colombia al fútbol internacional?

“Si soy sincero, me veía más tiempo en Nacional, tal vez por lo que ya me sentía con más confianza de jugar. Ya después uno como joven colombiano lo que quiere es salir al fútbol internacional, me salió la oportunidad, fue con mucha expectativa y tomé esa decisión. Fue un poco difícil la adaptación acá, pero igual lo asimilé y me acoplé”.

¿Cómo fue su proceso en Atlético Nacional?

“Se dio muy rápido. Cuando yo vivía en Puerto Tejada, Cauca, yo jugaba en un equipo de Palmira, jugamos un partido contra Aston Villa de Villa Gorgona, ahí estaban los veedores de Nacional, en el torneo de las Américas, que se hace como a final de año. Me vio un señor, me llevó, Camilo Pérez, a la Sub-17 de Nacional. Ahí comenzó mi proceso, pasé por la selección Antioquia, quedé campeón, comencé proceso con la Selección Colombia Sub-20 y en 2018 empecé a entrenar con la profesional e inicié mi carrera con ellos. Se dio todo muy rápido por la disciplina y constancia que tenía. Debuté con el ‘Arriero’ Herrera. Todo mi proceso fue con él y me dio la oportunidad en la profesional”.

¿Fue difícil su infancia en Puerto Tejada?

“Tengo mis dos padres vivos, dos hermanos menores que yo. La infancia mía fue un poco difícil porque lo recuerdo cuando estaba estudiando, a veces me tocaba en la tarde, y no quería estudiar porque a esa hora quería ir a entrenar. En ese entonces yo no veía al fútbol como profesional, lo veía como un deporte. Ya en grado noveno dije como que si me voy a dedicar al fútbol debo dejarlo todo, y le dije eso a mi mamá, y usted sabe cómo son las mamás, y me dijo que tenía que estudiar hasta el final. Terminé once y me fui para Aston Villa y luego a Nacional. No era constante en los entrenamientos por el estudio, pero cuando iba me entrenaba al cien, más que todos y en los partidos que teníamos en la liga del Valle, jugaba con todo, que es lo que lo muestra a uno. Me lo tomaba muy en serio”.

¿Qué objetivos tiene a corto, mediano y largo plazo?

“Ahorita la idea mía es que ya casi termino contrato con ellos, quisiera salir, pero si no, es seguir y es ser campeón. No irme o salir así por así sino dejar huella en el equipo porque tenemos varios torneos, no ha sido fácil pero seguimos trabajando por eso. Mi meta es llegar a Europa, a un club que esté peleando los torneos y en las mejores ligas de Europa”.