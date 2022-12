Andrés Roa quiere la ‘10’ de Independiente, pero Pusineri se la está guardando al ‘Kun’ Agüero

El jugador colombiano días atrás dijo que le gustaría tener ese número en su espalda. Sin embargo, el técnico del cuadro de Avellaneda habló de la posibilidad de que el experimentado delantero argentino regrese y use ese dorsal.

Andrés Felipe Roa adquirió más protagonismo desde la llegada de Lucas Pusineri a Independiente, tanto que se tiene fe y hasta reveló su anhelo de usar la camiseta ‘10’ del equipo.

"Me gustaría usar la 10. La he tenido en otros clubes y si me dan la oportunidad la llevaría con mucho gusto. Me gustaría asumir esa responsabilidad", dijo el colombiano días atrás.

Sin embargo, esa posibilidad se vería perdida ya que en las últimas horas el técnico de Independiente, señaló en una entrevista con ‘Súper Mitre Deportivo’ que se la están guardando a Sergio ‘Kun’ Agüero, quien juega actualmente en el Manchester City.

“Esperemos que me toque a mí ser el entrenador del Kun Agüero en el día de mañana, fui compañero y con la ilusión que en el futuro me toque ser su entrenador. Esperemos que en mi estadía en Independiente, me pueda a llegar a encontrar con Sergio, le estamos guardando la 10”, afirmó Lucas Pusineri, quien en nuestro país dirigió al Cúcuta y al Deportivo Cali, antes de llegar al equipo de Avellaneda.

