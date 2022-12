Andrés Tello y el coronavirus en Italia: “No se puede salir, merqué como para tres meses”

El futbolista colombiano, quien desde hace cinco años juega en el fútbol italiano, entregó su parte sobre la epidemia que crece con personas infectadas en dicho país europeo.

Un territorio aislado. Así es Italia ahora; país que cerró sus fronteras, las personas están en sus casas y que suspendió la acción en su fútbol profesional hasta el próximo 3 de abril. Por eso, Andrés Felipe Tello, actual jugador del Benevento, relató su complicada situación.

Publicidad

Pese a que el futbolista antioqueño está bien y se muestra con aparente calma, no ha dejado nada al azar y ha tomado precauciones ante la enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, ya es una pandemia.

Tello Muñoz, de 23 años, y quien reside en la ciudad de Benevento, habló con GolCaracol.com, desde el aislamiento que tiene en su hogar.

¿Cómo es la situación en Italia con respecto al tema del coronavirus?

“No es tan mal como suena, no es que estemos totalmente encerrados, es más por seguridad, porque el virus se propaga por vías respiratorias y por contacto. Entonces el gobierno italiano decidió poner la cuarentena. Solamente se puede salir de la casa para mercar, por cuestiones de salud o de trabajo. No te puedes salir del municipio de donde te encuentres. Si vas a salir, necesitas una autorización del gobierno para moverse por todo el país. Es simplemente tomar las recomendaciones. Salir lo menos posible, estar en la casa, evitar contacto con las personas. En la parte norte de Italia sí está más grave la situación. Aquí donde estoy no están grave, pero es mejor guardar las medidas necesarias”.

Publicidad

¿Su familia sigue en Italia?

“Yo estaba con un amigo aquí, tan pronto decretaron la cuarentena, él se fue para Colombia para estar tranquilo. La familia de él también quedó más tranquila. En este momento estoy solo y espero que esto sea una cosa rápida”.

Publicidad

¿Cómo está compuesto su circulo familiar en Italia?

“Casi siempre estoy acompañado, con mi mamá, con mi hermana, con amigos que vienen a visitarme. Y pareja no, no tengo, estoy soltero y a la orden (risas)”.

¿Qué le dice su familia desde Colombia?

“Ellos están muy preocupados por las noticias que están viendo en Colombia, yo los informé y los tranquilicé, porque mientras esté en la casa y no salga de acá, vamos a estar bien. De momento ellos no pueden venir, más o menos tomará un mes para que todo se tranquilice, o eso es lo que dicen”.

Publicidad

¿Cómo lo tomó la situación del coronavirus?

“A nosotros ya nos tenían informados, nos habían dicho que iba a pasar, entonces una semana antes yo merqué como para tres meses. Lo hice como para no tener que salir tanto de la casa”.

Publicidad

¿Y sus compañeros de equipo?

“Los compañeros casi no salen de las casas, muchos tienen la familia al norte. Cada uno está en su casa. El equipo nos dios un plan de entrenamientos para hacer en los hogares, para mantenernos ya que el torneo también está parado”.

¿En lo deportivo cómo está usted?

“Ya llevo aquí año y medio, este es el segundo año, cada vez me siento mejor. Le llevamos 20 puntos al segundo y creo que la Serie A ya la conquistamos, solo nos queda ser campeones de la Serie B”.

Publicidad

¿Usted todavía tiene alguna relación con Juventus?

“La Juventus tiene la primera opción de compra, si alguno me quiere comprar, primero tienen que preguntarles a ellos. Yo ahora estoy en el Benevento, hace un año soy propiedad del Benevento, pero el proyecto de acá es bueno, la idea es jugar la Europa League tras el primer año en primera división”.

Publicidad