Angellot Caro: "He estado como en 40 países jugando fútbol sala, en nuestro país hay poco apoyo"

El talentoso jugador de fútbol sala charló con GolCaracol.com sobre su trayectoria, su actualidad en Irak, su opinión sobre este deporte en Colombia y de la Selección, con la que quiere ir a ser protagonista al Mundial 2020.

Angellot Caro es la imagen del fútbol sala colombiano por el mundo, y ese rótulo lo ha forjado a punta de experiencia tras experiencia en el balompié internacional, militando por equipos de más de 20 países, y liderando a nuestra Selección.

El ‘10’ del seleccionado colombiano habló con GolCaracol.com y se refirió a lo que ha tenido que vivir en el exterior, contó más detalles sobre este deporte, al que no se le da la misma visibilidad que al fútbol.

Además, Angellot dio su opinión de las difíciles circunstancias en las que se tiene que vivir el fútsal en nuestro país e hizo un llamado para que los entes encargados, patrocinadores y hasta los mismos medios de comunicación le den más importancia a un deporte que tiene mucha identidad colombiana, esa que nace de los barrios más humildes de nuestro país.

Por último, resalto el nivel que tiene nuestra Selección Colombia, diciendo que “ya no es una cenicienta”, resaltando que disputarán la Copa América en el presente año y que buscará llegar al tercer Mundial, esta vez Lituania 2020.

¿Cómo va esta experiencia en Irak?

“Ya llevo acá varios días, es un equipo de Irak, una petrolera que quedó campeona de su país y me contrataron para la Championship en Tailandia, que es el torneo más importante de Asia. Solo estoy yo como suramericano en este club. Me dieron la oportunidad, es la segunda Championship, ya la había disputado con un equipo de Dubai”.

¿Qué tal le ha ido con el idioma y la cultura de los países en los que ha estado?

“La verdad acá no hablan árabe, sino que hablan persa, es otro idioma totalmente diferente, en árabe me sé lo básico, pero en este es más complicado. Acá también se dificulta por la cultura, porque es muy diferente, no se pueden salir en pantaloneta, en short, con pantalones rotos, porque son cosas políticas de acá, eso es duro porque estamos a 44 grados y toca siempre en jean, con buzo, pero ya este jueves viajamos a Catar a disputar dos amistosos, luego a Dubai y por último a Tailandia a jugar la Championship, que empieza el 7 de agosto”.

¿Cómo es el contrato con el Nafatalwasat de Irak?

“Ellos ahora me firmaron contrato por dos meses, para este torneo y me están proponiendo para jugar la liga, pero tengo varias cosas pendientes, entre esas tengo concentración de la Selección Colombia el 28 de agosto en Medellín, para la Copa América de Fútsal y tengo un torneo en Miami. Ellos quieren que me quede por ocho meses, pero vamos a ver porque es complicada la vida en Irak, estuve cinco días allá, es un país que no está desarrollado, y a veces no hay que pensar sólo en lo económico, sino en lo profesional y en la vida”.

Hábleme un poco de los países en los que ha jugado...

“He estado como en 40 países (risas), empecé en República Checa, luego pasé a España, a Italia, Dubái; Kuwait; Venezuela; Bolivia; Malasia; Líbano; Brasil; Kosovo; Kazajistán; Azerbaiyán; Francia; Casablanca; entre otros”.

¿Cuántos años lleva ya como profesional en el futsal?

“Yo a los 16 años me fui a República Checa, hace trece años estoy viajando y jugando por el mundo, estoy viviendo del fútbol sala, y esto es todo para mí”.

¿Qué piensa del fútsal que se juega en Colombia?

“En nuestro país es muy difícil, hay muy poco apoyo, los clubes no son profesionales, no tienen una estructura como los de Europa, en Asia, que allá sí son organizados. Acá son hoteles cinco estrellas para las concentraciones, avión privado de lujo. En Colombia toca en bus, no les pagan a los jugadores, a veces algunos van es por amor al fútsal. Por eso hay que viajar y lograr forjar una buena carrera en el exterior. Conozco amigos que juegan gratis la Liga colombiana, es difícil porque los jugadores se van cansando, porque tienen sus familias y les toca trabajar en taxis, en varias cosas para vivir, y solo van a entrenar y a jugar en las noches”.

Hablemos un poco de la Selección Colombia, ¿qué se viene con la ‘tricolor’?

“El Mundial es en 2020, en Lituania. He hablado con el técnico, charlamos y dijimos que necesitamos prepararnos más, reunirnos, hace ya un año no nos vemos. Necesitamos más apoyo, clasificar a otro certamen orbital, y el entrenador habló para que el 26 de agosto haya concentración. Él me dijo que si quería descansar, yo le dije que quiero llegar directo, porque llego unos días tarde. La idea es que nos sigan viendo, que le demos frutos a Colombia, queremos seguir por la ruta que es ir a Lituania, que sería nuestro tercer Mundial”.

¿Para qué cree usted que está esta Selección de futsal?

“Yo te lo digo con la mayor sinceridad, ya a nosotros nos miran con otra cara, ya Brasil, Argentina nos miran de tú a tú, es bueno lo que venimos haciendo, de hacer una liga suramericana muy buena, nadie se enteró, pero nos quitaron el título contra Brasil y ya nuestra selección ha crecido. Estamos con futbolistas de experiencia que juegan por ejemplo en Alianza Platanera, y más. Es un buen equipo, nos conocemos porque llevamos siete-ocho años jugando y eso es importante”.