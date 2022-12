“Antes de llamar a Reinaldo, el Flamengo me llamó a mí”: Jorge Luis Pinto

En entrevista con el programa ‘Al Banquillo’, de ‘TSi Honduras’, el actual entrenador de la Selección hondureña confesó que el equipo brasileño lo buscó para ofrecerle el cargo de técnico.

“Le quiero contar un chisme, antes de llamar a Reinaldo, el Flamengo me llamó a mí”, fueron las palabras del adiestrador nortesantandereano, quien en días anteriores se vio envuelto en un escándalo por golpear a su hija.

“Les dije que no, hay testigos cuando dije que no, estaba en la Federación (FENAFUTH). No puedo, tengo un compromiso”, continuó Pinto.

Reveló que la llamada telefónica la recibió hace un par de semanas: “hubiera sido divino, lindo, Flamengo es uno de los grandes del fútbol brasileño. Le dije al empresario, ‘en este momento no puedo’. La oferta era súper buena”.

Además, fue claro al reconocer que no fue él quien recomendó a Reinaldo Rueda, presentado este lunes como el técnico del ‘fla’: “me hicieron el contacto y cuando les dije que no hablamos de otros temas”.

