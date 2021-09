¿Anthony 'Pipa' de Ávila predijo su futuro? el video suyo que se viralizó en redes

El colombiano Anthony 'Pipa' de Ávila exjugador de la Selección Colombia y recordado por su paso en América de Cali, fue capturado el pasado martes en Nápoles, Italia. El exfutbolista estaría vinculado con temas de narcotráfico.

Tras la noticia, salió a relucir un particular vídeo del colombiano, en donde dejó una reflexión mientras se encontraba en las calles de los Países Bajos.

"Acá desde Ámsterdam, Holanda... Estoy en un barrio turco de muchas mercancías, negocios de toda índole. Estoy por acá esperando la 'tía nena' que está haciendo unas vueltas donde la hermana. Yo me senté aquí a disfrutar el panorama que nos da Dios en cualquier parte del mundo", mencionó 'El Pipa' de Ávila, antes de ser arrestado en Italia.

Curiosamente, las palabras dichas por el Anthony parecieran ser una premonición de la situación en la que se encuentra actualmente: "Les traigo una reflexión muy importante donde uno no es nada en la vida, se lleva un espejismo todo raro. La vida en todas partes del mundo es lo mismo; lo material no sirve, vale el ser humano. Puedes tener los millones, los carros y las mujeres que tú quieras, pero lo importantes es la espontaneidad del ser humano y la espiritualidad. De resto, lo material no sirve", finalizó.

Ahora, después de ser detenido por policías en Italia, a De Ávila Charris le deben definir su situación judicial.

“Uno no es nada en la vida, lo material no sirve”: la irónica reflexión de Anthony de Ávila antes de ser capturado en Italia. El país se conmocionó esta semana tras ser detenido por delitos relacionados con narcotráfico. #pitufo #anthonydeavila #futbolista #futbol #Justicia pic.twitter.com/7zm3JO0lJ8 — La Flecha (@laflechaco) September 24, 2021