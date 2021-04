Antonio Cassano le pidió a Vieri que no compare a Luis Fernando Muriel con Ronaldo

Luis Fernando Muriel ha mostrado un brillante nivel en la presente temporada con el Atalanta , de Bérgamo, y toda clase de comentarios han llegado sobre lo realizado por el colombiano.

En las últimas horas, Cristian Vieri volvió a asegurar que el nacido en Santo Tomás, Atlántico, se le parece al exfutbolista brasileño Ronaldo por la manera en la que se desempeña dentro de los terrenos de juego.

Horas después, y durante una transmisión en Twitch, Antonio Cassano refutó lo dicho por el exjugador italiano y no tuvo 'pelos en la lengua': "No puedes compararlos, Ronaldo es Ronaldo", a lo que Vieri respondió: "No digas una mier... Muriel es el goleador del Atalanta".

Más allá de la pequeña controversia que tuvieron los exfutbolistas, el atacante 'cafetero' sigue dando de qué hablar y se espera que anote mucho más goles en lo que queda de la temporada.

Atalanta, marcha en la segunda casilla de la tabla de posiciones y se ilusiona con quedarse con ese puesto y conseguir el 'tiquete' a la siguiente Champions League.

