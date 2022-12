Apareció Dayro Moreno en la cuarentena: "Ha sido complicado estar sin mi esposa e hijos"

El delantero colombiano de Talleres, de Argentina, habló en las últimas horas con un par de medios de la ciudad de Córdoba y se refirió a su día a día en tiempos de coronavirus.

Dayro Moreno es una de las figuras de Talleres de Córdoba y aunque ha manejado un perfil bajo en territorio argentino, en las últimas horas concedió algunas declaraciones a la radio y a la prensa, en las que se refirió a su presente en tiempos del coronavirus.

"Mi familia se encuentra bien gracias a Dios. Yo acá estoy solo. Mi esposa e hijos están en Colombia. Ha sido complicado estar sin ellos", expresó el jugador tolimense a 'Radio Pulxo', de Córdoba.

"Yo estoy bien. No he tenido síntomas, ni nada. Ya Dios hará que todo esto pase", indicó el experimentado futbolista de paso por Once Caldas, Nacional, Millonarios y Junior, de nuestro país.

Dayro Moreno a diario @LAVOZcomar y @MundoDcomar: 1)"A @NahuelBustosok le aconsejo: 'hay que ser una gran persona, antes que un gran goleador'". 2)"Trabajo para estar al 100% para jugar en el 11". 3)"Estoy agradecido a #Talleres. Soy extranjero y me hicieron sentir como en casa". pic.twitter.com/sjYvcwsrEO — Hugo García (@HGarcia_MundoD) April 16, 2020

Moreno agregó en el diario 'La Voz' que en territorio argentino se ha sentido bien y por eso comentó que "estoy agradecido con Talleres. Soy extranjero y me hicieron sentir como en casa".

