¡Aquí no pasó nada! Presidente de Monterrey negó pelea entre Dorlan Pabón y su entrenador

Este lunes trascendió un supuesto altercado entre el jugador colombiano y el técnico Diego Alonso, luego de la caída por goleada de Rayados frente al Toluca.

Duilio Davino, presidente de Monterrey, salió al paso de los rumores que indicaban una fuerte pelea entre Dorlan Pabón y Diego Alonso , entrenador del cuadro mexicano.

“Por supuesto que todos tenemos que salir molestos por el partido. Pero decían que hubo manotazos e insultos, y no. Yo estuve adentro del vestidor”, afirmó el dirigente al canal mexicano 'Fox Sports'.

“Lo que hubo fueron reclamos, conversaciones de gente adulta para mejorar, para entender que esto no debe de pasar. Pero nada más, lo que debe ser. Lo que pasó, queda ahí en el vestidor. No hubo nada fuera de lo normal. No hubo insultos, agresiones ni faltas de respeto”, agregó.

Horas antes, se había manejado la información de que el jugador colombiano "Dorlan Pabón encaró al técnico Diego Alonso tras la caída 5-1 de Monterrey con Toluca", aseveró en su momento el sitio web 'Mediotiempo'.

Al final, Davino sostuvo que el entrenador Alonso tiene una “muy buena” relación con todo su plantel, en el que además de Pabón, están los colombianos Stefan Medina y Avilés Hurtado.

