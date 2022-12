Aquivaldo Mosquera, de un irregular paso por Cali, a un posible descenso en México

El defensor colombiano de 35 años, está a punto de perder la categoría con su equipo, Jaguares de Chiapas, con el que deberá ganar este fin de semana visitando al Atlas y depender, además, de otros resultados.

Los 114 puntos que tiene el equipo en el que milita Aquivaldo, junto a los también colombianos Brayan Angulo, Franco Arizala y Félix Micolta, lo ubican como el onceno que está a un paso de caer de categoría en el fútbol mexicano.

Y es que los últimos años no han sido fáciles, para el experimentado zaguero colombiano, puesto que en el segundo semestre de 2016, su paso por Deportivo Cali no fue el mejor, ya que en la parte deportiva no pudo demostrar un buen nivel y su relación con el técnico de ese entonces, Mario Yepes, no fue la mejor.

En total disputó 1.080 minutos con la camiseta verde, con la cual tuvo que aguantar múltiples críticas, por errores puntuales que le costaron algunos goles en contra a su escuadra.

Para este 2017, la nueva oportunidad se le abrió al oriundo de Apartadó, Antioquia, en México, un país en donde ya había jugado y además celebrado.

Jaguares de Chiapas se convirtió en su nuevo hogar, pero la irregular campaña, en donde apenas suman 16 puntos de 48 posibles, se unen a una lánguida suma de enteros en la tabla del descenso, en donde es último.

Este sábado a las nueve de la noche, hora colombiana, Chiapas visitará a Atlas, en Jalisco, en donde deberá sumar tres puntos y esperar a que Monterrey le gané en condición de local a Morelia.